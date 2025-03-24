上海房市現回暖跡象 但總體消費持續下降

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（中央社記者張淑伶上海24日電）上海房市3月份交易活躍，中古屋日前創下單日成交量4年新高的紀錄，外界認為歷經3年市場築底後，成交回暖。與此同時，上海、北京等大城市的消費卻出現下降，餐飲等消費比其他城市還弱。

綜合陸媒央廣網等媒體報導，根據中國國家統計局數據，2月上海中古屋房價比1月微降0.4%，終結了連續4個月的上漲態勢，但網上房地產統計數據顯示，上海新成屋價格持續微幅上漲，中古屋成交量達1.54萬戶，月減4.31%，但年增達124.45%。

進入3月後，上海的成交依舊活躍，14日上海中古屋單日成交1473戶，刷新2024年9月房市新政以來的最高紀錄1466戶，是2020年後的最高。

在新成屋方面，界面新聞指出，上海今年1到2月住房累計成交78萬平方公尺，年增28%。3月以來共有16個新建案完成認購，平均認購比為0.89，其中有9個項目認購比超過1。

關注上海房地產的財經自媒體「真叫盧梭」指出，在2022年之後，政策刺激作用通常只能讓上海樓市轉好一、兩個月，之後立刻成交就下來了。但這次「回暖」顯然更久，可以理解為「市場因素」。

不過，與樓市回暖成對比的，卻是民眾整體消費。根據上海市統計局官網，1到2月，上海社會消費品零售總額年減1.0%，其中餐飲業收入下跌了4.3%。

上海去年的消費就明顯下滑，全年社會消費品零售總額年減3.1%，住宿餐飲業下跌了5.4%。在去年低基數的基礎上，今年繼續下跌。消費中下跌最多的，是汽車類，銷售額年減19.4%。

無獨有偶，北京1到2月的社會消費品零售總額年減0.1%，其中餐飲業下降了4.1%，汽車下降幅度達到了19.6%，這樣的趨勢也是從去年就延續。天津1到2月的社會消費品零售總額年減2.9%，其中汽車類下降幅度更達到了26.6%。

與全國數據相比，京津滬的消費水準明顯下滑更厲害。1到2月，全國社會消費品零售總額年增4.0%，餐飲業收入年增4.3%，汽車類銷售額年減4.4%。顯然中國的消費成長，當前更多是依靠中小城市來支撐。

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對於這個現象，財經自媒體「劉曉博說財經」分析認為，大城市房價貴，大家優先解決買房的問題，日常消費方面「勒緊了褲腰帶」。

以上海為例，去年樓市成交明顯比較活躍，無論是剛需、改善還是豪宅客戶，越來越多的人開始抄底買房，這會影響日常消費。在北京，這種現象也比較明顯。至於天津，近年來非戶籍居民有流失的跡象，這會影響到消費數據。（編輯：陳鎧妤）1140324