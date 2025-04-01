共軍軍演針對性 國台辦：界定大陸為境外敵對勢力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京1日電）共軍今天宣布對台進行軍演。中國大陸國台辦今天以發言人朱鳳蓮名義表示，軍演是對將大陸界定為「境外敵對勢力」、17項策略等的嚴厲懲戒。

今天上午，中共解放軍東部戰區表示，4月1日開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

中國大陸國台辦今天早上發布新聞稿，由發言人朱鳳蓮對此軍演做出回應。

朱鳳蓮表示，此次軍演是對「賴清德當局」謀獨挑釁的堅決懲戒，是對「台獨分裂勢力」蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。

朱鳳蓮稱，「賴清德」堅持台獨分裂立場，將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出17項策略，阻撓兩岸交流合作，加劇台海緊張局勢，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

朱鳳蓮說，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，決不允許任何人、任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的「台獨分裂」活動留下任何空間。

朱鳳蓮強調，軍演的反制措施是針對「台獨分裂」活動，絕非針對廣大台灣民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，4月1日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機多向抵近，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

3月13日，總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，並提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、持續清查申請涉及身分認定的中國各種證件、落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，審查含宗教、文化、學術等兩岸交流案件、明確影藝人員涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍、對台灣與中國的經貿關係進行策略性結構調整等。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140401