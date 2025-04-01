共軍軍演無代號 中國專家：演習已屬新常態

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（中央社記者謝怡璇北京1日電）共軍今天宣布對台軍演，與去年兩場「聯合利劍」軍演不同，今天演習並無公布代號。中國大陸官媒央視引述專家表示，這顯示共軍今天的相關演練已屬新常態，目的是讓「台獨分裂」勢力常態化感受共軍捍衛國家主權意志。

今天上午，中共解放軍東部戰區表示，4月1日開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。

中國大陸官媒央視今早開始以「東部戰區組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓」為題進行直播，播放一系列軍演過程、宣傳海報及專家訪談片段，解釋此次軍演。

此次軍演與2024年5月和10月先後展開的「聯合利劍-2024A」和「聯合利劍-2024B」演習不同，今天共軍演習並無公布代號。

中國國防大學教授張弛表示，這說明了共軍今天的相關演練已經是一種新常態，「對解放軍而言、對東部戰區來說是家常便飯了」。

張弛說明，今天軍演的重點科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等，這些重點科目經常出現在近年共軍對台軍演。之所以進行這些常態化演練，是為了讓「民進黨當局」和「台獨分裂勢力」常態化感受共軍捍衛國家主權的堅定意志。

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中國社會科學院台灣研究所研究員、涉外關係研究室副主任陳桂清認為，將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，升高兩岸對立，嚴重影響區域和平穩定。

新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅表示，4月1日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊組織艦機多向抵近，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（編輯：呂佳蓉）1140401