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鼓勵舉報台獨打手 邱垂正：形塑長臂管轄假象

2025/4/1 21:26
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（中央社記者李雅雯台北1日電）陸委會主委邱垂正表示，中共以惡意、惡質的恐嚇手法設立「台獨打手」舉報專欄，這些違反民主法治、充滿恫嚇的手段，其背後目的為對台形塑長臂管轄錯誤假象。

大陸委員會（陸委會）1日於社群專頁發布短片。邱垂正在片中表示，「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）鼓勵舉報，構成台商人心惶惶，害怕由於個人私怨、商業模式或廠商糾紛導致被舉報。

邱垂正指出，在「懲獨22條」後，中共再以惡意、惡質的恐嚇手法發布「台獨打手」舉報專欄。中共意圖干預台灣自由民主憲政秩序，介入民主選舉與政治和司法運作，中央或地方官員、司法官、國軍或學術、文化界與媒體等各行各業，都會成為被舉報對象。

邱垂正批評，中共這些違反民主法治、充滿恫嚇的手段，其背後真正目的是欲形塑對台灣長臂管轄錯誤假象，也為「在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。

邱垂正提到，在中共歷史上，慣以舉報打壓異己，如同過去的「反右運動」是整肅知識分子的政治運動，最終為文化大革命釀禍根。舉報制度一旦被鼓動，將難以阻止，濫行舉報成為風潮後，帶來的只有災難。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）於3月26日設立「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，中國大陸國台辦於當天指稱，截至3月26日下午5時止，收到舉報郵件323封，羅列11人名單。

被舉報人員包括內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、聯電創辦人曹興誠、牙醫史書華、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼PYC）等11人。（編輯：周慧盈）1140401

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