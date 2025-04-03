對等關稅衝擊 中國A股3大指數早盤全線下跌

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（中央社台北3日電）受美國總統川普宣布對等關稅政策影響，上午中國股市重挫，A股3大指數全線下跌。其中創業板指半日跌幅達1.8%，上證指數開盤一度重挫近1%，後跌幅收窄至0.5%左右。

美國總統川普宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，其中，中國因對美國課徵67%關稅，美國將回敬加增34%關稅。

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根據第一財經、每日經濟新聞，對等關稅政策對於市場信心造成衝擊，今天中國A股3大指數開盤即下挫，上證指數開盤跌30.52點，跌幅為0.91%；深證成指開盤下跌128.17點，跌幅為1.22%；創業板指開盤下跌26.48點，跌幅為1.26%。

上證指數雖於盤中一度由黑翻紅，但後繼無力。截至午間收盤，上證指數跌幅較開盤略有收窄，跌0.51%；深證成指與創業板指的跌幅擴大，分別跌1.46%、1.8%。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140403