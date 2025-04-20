關稅戰下中國官媒信心喊話 稱中共黨中央早有預判

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（中央社台北20日電）美中關稅戰的談判尚無任何進展，中國官方過去一段時間不斷批評美國，如今官媒則再度發文稱，對於「美國濫施關稅」，以習近平為首的黨中央「早有預判」，針對可能出現的衝擊有充分評估 。

中國官媒新華社19日以「把握不確定性中的確定性」為題發表評論，稱在美國肆意揮舞「關稅大棒」擾亂全球經貿秩序、人為製造各種不確定性之時，中國第1季的經濟成長率5.4%，貨物進出口額增至人民幣10.3兆元（約新台幣46兆元），「繼續擔當世界經濟增長的主引擎和穩定錨」。

文中更信心喊話，稱「放棄中國市場，等於放棄未來十年的增長門票」、「中國不斷擴大開放，為全球經濟注入穩定性」、「深耕中國市場，是不變的選擇」，集中精力辦好自己的事，堅定不移敞開大門，「中國過去是、現在是、將來也必然是世界經濟的重要確定性」。

對於美國的對等關稅政策，這篇文章則說，以習近平為核心的黨中央「早有預判」，並對於可能出現的衝擊有充分評估，應對預案的「提前量」、「富餘量」也較為充足，今年第1季，隨著各項宏觀政策效力顯現，「中國經濟起步平穩、開局良好」。

文章並稱，越是風高浪急，越彰顯領航掌舵者的堅定果敢。「關鍵時刻，黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證」。

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直面美國加徵關稅可能帶來的衝擊，目前許多外貿企業積極適應中國國內市場需求，著手完善國內重點區域經銷商布局，加速拓展中國國內管道，看重的正是中國大市場的巨大潛力。

文中也不忘再次批評美國，稱美國作為世界第一大經濟體，仍在揮舞關稅大棒，用朝令夕改的政策，在全球範圍內製造巨大混亂，「不確定性才是美國最大的確定性」，已經成為包括美國盟友在內各國的共同感受。一邊是主張開放包容、團結合作，一邊是大搞脫鉤斷鏈、小院高牆。「哪裡是確定性的綠洲，哪裡是不確定性的海洋，答案顯而易見」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140420