加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國民黨宜蘭縣黨部遭搜索 疑與罷免綠委連署有關
首頁 / 兩岸

北京通報潮白河大橋火情 指電纜起火造成橋樑坍塌

2025/4/24 10:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）北京順義區潮白河大橋昨天早上發生火情，導致橋體坍塌。官方昨天晚間通報，事故原因為，溝槽敷設電纜起火，橋樑繫桿斷裂，連鎖導致吊桿斷裂，橋樑整體結構受力失效，造成橋樑主跨坍塌。

據新京報報導，昨天晚間7時，北京市交通委對順義潮白河大橋事故進行通報。通報指出，23日早晨，順平路潮白河大橋發生火情，由於發現及時並迅速採取斷路措施，未發生車輛掉落和人員傷亡。

通報又指，事發橋樑為中承飛燕式鋼管混凝土繫桿拱橋，經初步研判，事故直接原因為：溝槽敷設電纜起火，橋樑繫桿斷裂，連鎖導致吊桿斷裂，橋樑整體結構受力失效，造成橋樑主跨坍塌。具體原因經檢驗檢測後進一步確定。

通報並指，北京市將立即同步展開所有橋樑外掛電纜隱患排查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據北京順義消息，昨天區委常委會召開擴大會議。會議指出，要全方位做好順平路潮白河大橋事故善後處置工作。要舉一反三排查安全風險。深入開展橋樑建築、公共設施、商超院校等重點部位隱患排查，加大老舊線路、電氣設備、管網設施等檢查維護力度。

根據陸媒極目新聞昨天在微博發布的影片顯示，事發時橋體冒出濃濃的黑煙，接著出現大坍塌，橋體嚴重受損。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140424

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：