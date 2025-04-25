人行行長在美出席會議 籲避免經濟高摩擦低信任軌道

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（中央社台北25日電）中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝23日在美國出席會議談及美國關稅問題時，呼籲各方努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」軌道。

綜合陸媒財聯社、第一財經報導，潘功勝23日在美國華盛頓特區出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議。這場會議舉行時間正值美中關稅戰升溫之際。

潘功勝指出，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動盪，削弱全球經濟增長動能，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

他強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，單邊主義、保護主義沒有出路，不符合任何一方利益。中國將堅持對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，維護全球經濟和金融穩定。

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中國財政部長藍佛安也出席了G20財長和央行行長會議。他表示，當前世界經濟增長動能不足，關稅戰、貿易戰進一步影響經濟金融穩定。中方堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，主張通過平等對話協商解決貿易和關稅爭議，也將堅定維護自身正當權益。

根據中國財政部網站消息，藍佛安還重點介紹了中國經濟穩中向好態勢及政策取向和中國支持非洲發展的舉措。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1140425