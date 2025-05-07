關稅戰對A股上市公司影響 吳清：盡力幫助應對衝擊

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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）針對美中關稅戰對A股上市公司產生的影響，中國證券監督管理委員會主席吳清表示，美國「濫施關稅」衝擊全球經貿秩序，上市公司生產經營不可避免會受到直接或間接影響，會盡力幫助受影響企業應對衝擊。

中國國務院新聞辦今天上午舉行「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況記者會。吳清針對關稅戰對A股上市公司的影響作出上述表示。

吳清表示，美國「濫施關稅」嚴重衝擊了全球經貿秩序，上市公司生產經營不可避免會受到直接或間接影響，「有的大一些，有的小一些」，部分對美出口佔比較高的公司影響更大一些。

吳清指出，A股上市公司具備強大的韌性和適應能力。A股上市公司近9成收入還是來自國內，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面，決定上市公司經營績效將持續穩健增長。另外，構建多元化出口市場成效顯著，從2018年美對中國加徵關稅以來，A股上市公司逐步調整完善海外產能布局，有條件的都在進行調整，進一步開拓新的市場。

他指出，對美直接出口收入在營業收入中的佔比明顯下降，91%的公司對美出口收入佔比不足10%。

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吳清表示，證監會將繼續促進資本市場功能發揮，在加強監管的同時也要努力傳遞監管溫度，盡力幫助受影響企業應對美加徵關稅的衝擊。

另外，對於人民幣升值，中國人民銀行行長潘功勝今天表示，4月份以來，儘管面臨比較大的外部衝擊，中國國內金融體系仍然保持穩健，金融市場展現出較強韌性。上證指數在4月7日下跌後迅速反彈並企穩，目前10年期國債收益率徘徊在1.65%左右，人民幣對美元匯率略有貶值後目前回升到7.2元左右。（編輯：吳柏緯）1140507