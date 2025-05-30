上海陸家嘴論壇6月舉辦 預告發布重大金融政策

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（中央社記者李雅雯上海30日電）2025陸家嘴論壇將於6月18、19日於上海市召開，為期2天。上海市委金融辦常務副主任周小全預告，中央金融管理部門將在論壇期間發布數項重大金融政策。

上海市政府今天上午召開記者會，發布2025陸家嘴論壇舉辦訊息，該屆論壇主題設定為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」，將由中國人民銀行行長潘功勝、上海市長龔正擔任共同輪值主席。

周小全於會上介紹2025陸家嘴論壇4特點。第1特點為發出「權威聲音」，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局、上海市政府等單位官員將發表演講，中央金融管理部門將於論壇期間發布重大金融政策。

他提到，論壇邀請70多名中外來賓出席論壇，其來自10多個國家、地區，包括英國金融行為監管局（FCA）、匈牙利央行、新加坡金融管理局、香港特別行政區財政司等國內外金融管理部門負責人以及知名外資金融機構負責人等。

周小全說明論壇第3特點為聚焦開放合作，規劃8場全體大會，第1場為「全球經濟變局中的金融開放合作與高質量發展」；論壇第4特點為關注前線熱點話題，聚焦再保險市場建設、科技金融、金融法治等外界關切問題。

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上海市持續落實中央金融委「關於支持加快建設上海國際金融中心的意見」，加強建設上海「5個中心」。周小全表示，將充分發揮陸家嘴論壇在中國金融改革開放中的風向標作用，對外傳遞推進金融改革開放和建設金融強國的信心與決心。

建設上海5個中心所指為聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心。中國國家主席習近平2023年11月28日至12月2日期間在上海考察時強調，必須聚焦建設5個中心重要使命。（編輯：陳鎧妤）1140530