加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
桌球協會取消葉伊恬美國大滿貫參賽資格 秘書長葉國欽公開致歉
首頁 / 兩岸

上海安福路仿好萊塢星光大道 官方：暫不可行

2025/6/3 18:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海3日電）上海法租界一帶為品牌店家、特色餐飲、藝文活動集中地，提案建議將安福路建設為好萊塢「星光大道」步行街，可以提高更多附加價值；官方回應，附近有居民、學校，暫不可行。

上海市政協委員、上海戲劇學院電影學院院長厲震林在2025年上海「兩會」期間提案「關於將安福路建設成為步行街和星光大道的提案」，建議參照南京路步行街做法，將安福路改為步行街，可以如同好萊塢、香港一樣，規劃一條星光大道。

澎湃新聞3日報導指出，上海市徐匯區政府對於這項提案的回應為暫不可行，原因在於附近有居民居住區域、學校，建設文藝步行街的方式暫不可行；目前在假日時段已經採取分流、錯峰等交通措施，紓緩人流、車流高峰期。

google news透過 Google News追蹤中央社

上海市徐匯區政府提到，將會充分發揮安福路一帶的優勢與特色，結合文化能量與商業，凸顯街區特色，持續優化整體消費體驗空間，進一步地打造特色消費區，促進街區文化消費；規劃攜手學校或文化場館，提供社會大眾美感教育活動。

厲震林先前在上海報業集團轄下新聞晨報採訪中表示，安福路是一條富有詩意的文藝街區，目前除了周邊環境需要整頓外，街道定位也稍顯模糊，建議由官方做出整體規劃，可以如同好萊塢、香港一樣，改造成為步行街、星光大道。（編輯：邱國強）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：