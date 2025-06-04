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王毅會見美駐中大使 強調中美平等尊重是前提

2025/6/4 08:19
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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中共中央政治局委員、中國外交部長王毅3日在北京會見美國新任駐華大使龐德偉。王毅表示，中美平等尊重是雙方交往前提，對話合作是唯一正確選擇。

據中國外交部網站消息，王毅歡迎龐德偉履新，希望他做中美之間可信的溝通者、分歧的調解者、合作的促進者，為推動中美關係健康穩定可持續發展發揮積極作用。

王毅說，當前中美關係處在重要關鍵節點。回顧中美建交近半個世紀的歷程，最重要的啟示是，「平等尊重是雙方交往前提，對話合作是唯一正確選擇」。

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王毅強調，日內瓦經貿會談後，中方認真嚴格落實雙方共識。但美方近日以「莫須有」理由，接連頒布一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對。美方應相向而行，切實落實兩國元首今年1月通話達成的重要共識，為中美關係重返正軌創造必要條件。

據中方訊息，龐德偉（David Perdue）表示，美國總統川普十分尊重中國國家主席習近平，兩國元首保持積極、建設性交往十分重要，並表示他作為駐中大使，願本著相互尊重、相互聆聽的精神，與中方保持密切溝通。（編輯：陳鎧妤）1140604

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