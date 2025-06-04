李強稱中日科技創新各有所長 要用好優勢

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（中央社台北4日電）中國國務院總理李強3日在北京會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪問團，他表示，當前各國經濟發展有很大挑戰，中日產業互補性強，在科技創新領域各有所長，雙方要用好這些優勢。

新華社報導，李強說，中國國家主席習近平和日本首相石破茂去年11月在秘魯首都利馬會晤，同意全面推進中日戰略互惠關係，並指「中日是搬不走的鄰居，既然搬不走，就要做好鄰居、好夥伴」。

他說，中方願和日方各界一道積極行動，把「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處，取得更多務實合作成果，築牢兩國政治互信和民間友好基礎。

李強表示，當前國際形勢正在發生深刻複雜變化，給各國經濟發展帶來很大挑戰。中日深化合作有許多特有優勢，特別是產業互補性強，在科技創新領域各有所長。雙方要用好這些優勢，加強產業對接融合，擴大貿易投資規模，拓展數位經濟、綠色經濟、生物醫藥等新興領域和第三方市場合作。

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他宣稱，中國將堅定擴大高水平開放，歡迎包括日本企業在內的更多外資企業到中國發展。

據報導，河野洋平表示，中國是日本最重要的經貿合作夥伴。在當前充滿不確定性的國際形勢下，日中兩國應該加強溝通協調，共同維護多邊主義和自由貿易體系。日本國際貿易促進協會願繼續和中方擴大交流，增進相互理解。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1140604