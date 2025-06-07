中國人民銀行 連續7個月增持黃金

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（中央社記者李雅雯上海7日電）中國人民銀行公告，截至今年5月底，黃金儲備7383萬盎司，連續7個月增持。中國國家外匯管理局數據顯示，截至今年5月底，中國外匯存底規模3兆2853億美元。

中國人民銀行7日發布最新統計數據顯示，截至今年5月底，黃金儲備7383萬盎司，較4月底增加6萬盎司。中國人民銀行從去年11月開始，連續7個月增持黃金。

中國國家外匯管理局7日公告，截至今年5月底，中國外匯存底規模3兆2853億美元（約新台幣98兆元），較4月底上升36億美元，升幅0.11%。

中國國家外匯管理局表示，今年5月受到主要經濟體財政政策、貨幣政策和經濟成長前景等影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格漲跌互見，由於匯率折算和資產價格變化等綜合影響，外匯存底規模上升。

澎湃新聞7日報導援引中銀證券全球首席經濟學家管濤意見指出，中國的國際儲備資產多元化持續推進，在國際社會單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻等背景下，黃金作為避險資產和國際清償能力等作用，還有進一步提升空間。

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中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，中美關稅經貿摩擦在5月中上旬有所緩和，全球結束去美元化交易；5月下旬，隨著美國國債拍賣遇冷、美歐貿易戰升級，去美元化交易再度升溫。

溫彬提到，中美日內瓦經貿會談後，中美對等關稅暫停實施90天，期間保留基礎關稅10%，中美貿易關係浮現轉機。中國經濟持續回升，經濟發展穩步提升，這是中國外匯存底規模保持基本穩定的有力支撐。（編輯：張淑伶）1140607