逾3千人繳喪失原籍證明 陸委會將辦說明會供陸配諮詢

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（中央社記者謝怡璇台北9日電）約1.2萬名在台定居的原陸籍人士於4月被通知補件「喪失原籍證明」。陸委會今天表示，完成繳附證明者已超過3100名；為避免部分陸配不了解相關政策，將在台中、台東及花蓮舉辦說明會。

大陸委員會（陸委會）今天發布新聞稿稱，依當前受理情況，完成繳附喪失原籍證明者已超過3100名；向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者，累計近2000名，另海基會協助文書驗證數也超過3900件。

新聞稿指出，為避免仍有部分陸配不了解相關政策及應辦理事項，陸委會於13日下午2時30分在內政部移民署中區事務大隊6樓大禮堂，與內政部移民署、財團法人海峽交流基金會（海基會）及中華兩岸婚姻協調促進會（婚促會）合作辦理「原籍中國大陸人士繳附喪失原籍證明」說明會。

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新聞稿表示，陸委會將說明兩岸條例相關政策及法規，並由移民署、海基會及婚促會相關業務專責人員就繳附審查作業實務、兩岸文書公（驗）證程序與協處返陸事項，及陸配團體聯繫協處個案實務等方面說明。現場還將提供諮詢及一站式服務，受理申請案件。

新聞稿提到，陸委會並於23日下午2時至4時在台東縣的「行政院東部聯合服務中心台東辦公室」、24日上午10時至12時在花蓮縣的「行政院東部聯合服務中心」，辦理說明會。（編輯：周慧盈）1140609