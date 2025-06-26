加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
復康聯盟黨主席屈宏義拍軍事圖交中方 一審判10年
首頁 / 兩岸

港府籲提防軟對抗 學者：防殺錯良民

2025/6/26 12:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港26日電）香港高層從行政長官到決策局首長，近日先後強調要提防社會上的「軟對抗」，引起了藝術界個別人士反彈，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，港府若處理「軟對抗」不當，可能會「殺錯良民」，呼籲港府以政治智慧把關。

今年是港區國安法實施5週年，中共中央港澳工作辦工室主任夏寶龍早前來港考察調研期間，強調國安法是香港的守護神，又提到「各種『軟對抗』花樣翻新」，聲稱香港在維護國安面臨的形勢仍複雜嚴峻。

在夏寶龍訪港前後，特首李家超等政府高層，先後強調要注意社會上的「軟對抗」，其中文化體育及旅遊局局局長羅淑佩更表示，「軟對抗」一直存在，它可能以多種形式出現，如表演內容、歌曲歌詞、故事情節等；當局在資助審批、場地表演、展覽內容等方面會嚴格把關。這番談話引起劇作家莊梅岩頗大反應。

莊梅岩質疑港府查找「軟對抗」的舉動擾民，擔心公務員為討好上級或害怕犯錯，將任何蛛絲馬跡都納入「軟對抗」，令無辜的製作人和藝術家被冤枉。

李家超日前被問到藝文界人士的反彈時並未退讓，聲稱「軟對抗」肯定存在，而且潛伏在不同地方。

針對官場和藝術界近期對「軟對抗」的討論，星島日報今天刊文分析，「軟對抗」並非新事物，近年政圈已有多次討論，但對於普羅大眾而言，香港已踏入「由治及興」階段，危害國安行為大減，社會政治環境穩定，因此會質疑為何官員們仍不斷強調「軟對抗」問題。

文章引述官場人士說，民間有這種想法可以理解，但政府看問題的層面有所不同；一般市民也許覺得香港有完備法律，已經太平，但當局掌握的資訊、線索肯定更多，「無論是本地或海外，仍有不少別有用心的人意圖借不同議題，打擊特區管治，或利用灰色地帶挑撥矛盾」。

該官場人士表示，並非指主流社會仍充斥「軟對抗」，但情況比一般市民理解的多，因此必須小心提防。

文章並指出，「軟對抗」牽涉意識形態、假資訊、隱喻等不同方式，而音樂電影等文化藝術，也有著各種意識形態話語，相對敏感。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳接受該報訪問時說，「軟對抗」範圍不易定義，受當時社會氛圍影響，但若執行不當，部門之間又欠缺統一尺度，的確有可能出現「殺錯良民」的情況。

劉兆佳表示，在處理「軟對抗」上，港府不能單靠中低層公職人員決定審批及把關尺度，必須由政府上層憑政治智慧，劃定合適界線，釋除社會疑慮。

他說，對付「軟對抗」要用「智對策」，展開國民與國安教育，讓社會尤其青少年對事物有正確的認知。

文章同時引述有投資電影經驗的立法會議員吳傑莊說，理解文藝界的擔憂，也同意創作自由是香港重要競爭力來源，但文藝創作也要守法，不應挑動社會矛盾，以及引發憎恨北京中央或香港政府。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳傑莊說，刻意煽動仇恨固然不可原諒，但有時即使原作者沒有意圖，一些敏感題材也可能引起不同詮釋，後果未必是作者可控制。

吳傑莊表示，本地藝文界需要重新找出定位，除敏感題材以外，古今中外文化有大量內容可發掘，香港電影不乏叫好叫座之作，創作人發揮的空間仍很大。（編輯:陳鎧妤）1140626

劉兆佳
北京香港智囊：美國對中國發動「攤牌戰」長和延後簽約賣巴拿馬港口 分析：保留港口不樂觀
夏寶龍
港媒：北京與長和就出售海外港口事宜保持溝通香港國安法5週年 北京稱確保治權掌握在愛國者手中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：