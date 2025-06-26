港府籲提防軟對抗 學者：防殺錯良民

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（中央社記者張謙香港26日電）香港高層從行政長官到決策局首長，近日先後強調要提防社會上的「軟對抗」，引起了藝術界個別人士反彈，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，港府若處理「軟對抗」不當，可能會「殺錯良民」，呼籲港府以政治智慧把關。

今年是港區國安法實施5週年，中共中央港澳工作辦工室主任夏寶龍早前來港考察調研期間，強調國安法是香港的守護神，又提到「各種『軟對抗』花樣翻新」，聲稱香港在維護國安面臨的形勢仍複雜嚴峻。

在夏寶龍訪港前後，特首李家超等政府高層，先後強調要注意社會上的「軟對抗」，其中文化體育及旅遊局局局長羅淑佩更表示，「軟對抗」一直存在，它可能以多種形式出現，如表演內容、歌曲歌詞、故事情節等；當局在資助審批、場地表演、展覽內容等方面會嚴格把關。這番談話引起劇作家莊梅岩頗大反應。

莊梅岩質疑港府查找「軟對抗」的舉動擾民，擔心公務員為討好上級或害怕犯錯，將任何蛛絲馬跡都納入「軟對抗」，令無辜的製作人和藝術家被冤枉。

李家超日前被問到藝文界人士的反彈時並未退讓，聲稱「軟對抗」肯定存在，而且潛伏在不同地方。

針對官場和藝術界近期對「軟對抗」的討論，星島日報今天刊文分析，「軟對抗」並非新事物，近年政圈已有多次討論，但對於普羅大眾而言，香港已踏入「由治及興」階段，危害國安行為大減，社會政治環境穩定，因此會質疑為何官員們仍不斷強調「軟對抗」問題。

文章引述官場人士說，民間有這種想法可以理解，但政府看問題的層面有所不同；一般市民也許覺得香港有完備法律，已經太平，但當局掌握的資訊、線索肯定更多，「無論是本地或海外，仍有不少別有用心的人意圖借不同議題，打擊特區管治，或利用灰色地帶挑撥矛盾」。

該官場人士表示，並非指主流社會仍充斥「軟對抗」，但情況比一般市民理解的多，因此必須小心提防。

文章並指出，「軟對抗」牽涉意識形態、假資訊、隱喻等不同方式，而音樂電影等文化藝術，也有著各種意識形態話語，相對敏感。

中國全國港澳研究會顧問劉兆佳接受該報訪問時說，「軟對抗」範圍不易定義，受當時社會氛圍影響，但若執行不當，部門之間又欠缺統一尺度，的確有可能出現「殺錯良民」的情況。

劉兆佳表示，在處理「軟對抗」上，港府不能單靠中低層公職人員決定審批及把關尺度，必須由政府上層憑政治智慧，劃定合適界線，釋除社會疑慮。

他說，對付「軟對抗」要用「智對策」，展開國民與國安教育，讓社會尤其青少年對事物有正確的認知。

文章同時引述有投資電影經驗的立法會議員吳傑莊說，理解文藝界的擔憂，也同意創作自由是香港重要競爭力來源，但文藝創作也要守法，不應挑動社會矛盾，以及引發憎恨北京中央或香港政府。

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吳傑莊說，刻意煽動仇恨固然不可原諒，但有時即使原作者沒有意圖，一些敏感題材也可能引起不同詮釋，後果未必是作者可控制。

吳傑莊表示，本地藝文界需要重新找出定位，除敏感題材以外，古今中外文化有大量內容可發掘，香港電影不乏叫好叫座之作，創作人發揮的空間仍很大。（編輯:陳鎧妤）1140626