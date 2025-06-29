建議棄救恆大萬科 鄭永年：中國政府應扶持中小企業

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（中央社記者李雅雯上海29日電）香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院長鄭永年建議，中國政府應該「抓小放大」，減少對大企業資源投入，轉扶持中小企業，花上人民幣幾百億元救恆大、救萬科，這是不好的。

第20屆中國國際中小企業博覽會在廣東廣州舉行，明報今天刊載鄭永年28日於會上論壇發言。鄭永年認為，政府應該減少對大企業資源投入，轉扶持中小企業，尤其是具備「專精特新」（專業、精細、特色、創新）型中小企業。

他認為，廣州、深圳投擲幾百億元救恆大，深圳又要救萬科，這是不好的；如果這些錢用來扶持中小企業，每家具備專精特新型中小企業有3千萬元、5千萬元就很好了。

鄭永年提到，北京、上海、廣州、深圳到各省會城市都有「大而不能倒」企業，這些大企業「綁架政府」，愈大愈依賴政府，占用政府過多資源，資金使用效率低落，又構成壟斷地位，使得中小企業難以生存。

他提到，如果政府對大企業傾斜，這些企業容易被「easy money」沖昏頭，進而做出錯誤決策，恆大為其中一例。政府為了「保交樓」，在社會穩定層面去做即可，不能指望救活房地產企業，再靠其帶動經濟，因為房地產時代過去了。

鄭永年強調，政府扶持企業成長壯大後應該退出，讓大企業依靠自身能力獲得資金和支持繼續發展，「如果這些企業實際上是救不活的，還不如讓它死了算了」。

鄭永年點名浙江杭州在扶持中小企業部分做得不錯。他說，阿里巴巴集團前幾年遭到反壟斷處罰後，政府資源走向中小企，「杭州沒有什麼大企業，大家也不要光看到『六小龍』，而是有大量『六小龍』這樣的企業在發展」。

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在中美貿易戰背景下，鄭永年建議「更應該發展中小企業」。

他表示，大企業容易被當成箭靶，例如華為。中國很多中小企業專注生產某個產品的某些零組件，那是美國沒有辦法生產的，中美貿易戰打了快8年，2024年中國對美出口還有5200多億美元，中小企業占很大部分。（編輯：周慧盈）1140629