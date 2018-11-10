蔡總統出席林惺嶽畫展 願以文化翻轉高雄

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天出席林惺嶽畫展開幕，她說，政府正準備在文化上面做更大的投資，讓台灣有更多發展的空間；蔡總統並說，她和許多人有一個共同的願望，就是「以文化翻轉高雄」。

蔡總統今天前往高雄出席「林惺嶽：大自然奇幻的光影」開幕茶會，包括藝術家林惺嶽伉儷、文化部長鄭麗君、高雄市副市長史哲都與會。

蔡總統致詞表示，她記得2012年選舉結束後，林惺嶽鼓勵她再站起來，不要失志，讓她感到非常感動。2013年，林惺嶽有一個名為「台灣風土的魅力」的展覽，很高興5年之後的今天，又聚在這裡欣賞林惺嶽畫作。

她說，林惺嶽的作品總是充滿台灣風土氣息，不只有非常深刻的人文關懷，也對台灣這塊土地有更多省思。

蔡總統提及，總統府的「虹廳」布置簡單，但也是最有藝術氣氛的地方，很大的空間放了林惺嶽的2部作品「國鳥駕到」與「天佑花蓮」。虹廳原放置許多藝術作品，但這2幅畫進入後，霸氣到容不下其他藝術品，其它藝術品移至其他廳室，這空間變成了林惺嶽專屬的展覽室。在台灣，很少人有資格像林惺嶽一樣，作品擁有一個完整空間，不會與他人共享。

提到「國鳥駕到」，蔡總統表示，她常指著畫中的藍鵲和賓客說，「這就是台灣的國鳥」，對於藍鵲一旁多顆且飽滿的木瓜，她內心很有感觸，「台灣的物產真讓人感動」。

至於「天佑花蓮」，蔡總統指出，如果有人問她台灣最漂亮的地方在哪裡，她會誠實地說在花東縱谷。她很高興，總統府出現林惺嶽的這幅畫，這幅畫充沛的生命力，也帶來許多心靈上的啟發。

蔡總統說，台灣是山海壯闊，文化底蘊深厚的美麗之島。這塊土地匯聚了多元的文化，呈現多樣地貌，「國際合作在地化，在地文化國際化」，一直是台灣文化政策最重要的核心；政府正準備在文化上面做更大的投資，讓台灣有更多發展的空間，對此，蔡總統也肯定文化部長鄭麗君在爭取資源等方面所做的努力。

另外，蔡總統提到，她和許多人有一個共同的願望，就是「以文化翻轉高雄」，這是自前高雄市長謝長廷、陳菊以來，持續努力的目標。這幾年，高雄的文化和藝術活動已經越來越活躍、豐富，空間越來越多。今年高雄市立美術館舉辦了知名的泰德美術館典藏大展；傲視國際的衛武營也已開幕啟用。政府希望在這裡生長、生活的每一個人，都能更親近生活的土地，融入更多文化的養分，然後扎根、成長、茁壯。（編輯：張均懋）1071110