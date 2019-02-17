南投燈會銅梁火龍第3年 貓羅溪堤防道路旁登場

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）號稱南投燈會最強演出的「銅梁火龍」今天晚間登場，南投縣政府今年調整場地到貓羅溪堤防道路旁，盼人車不堵塞，另規劃攝影腳架專區，讓攝影迷與一般觀眾都有最好欣賞視野。

國際知名中國大陸重慶銅梁火龍有數百年歷史，具「天下第一火龍」美稱，表演的震撼在於舞龍演出中，一旁隊員利用生鐵熔化成攝氏1500度的鐵水，往空中打出熾熱火花，煙與火交織，舞龍穿梭花火與煙霧，充滿奇幻感與爆發力，過去兩年南投演出都吸引大量觀眾。

銅梁火龍去年在漂紗舞台演出，附近道路較窄且有瓶頸點，散場塞車嚴重，南投縣觀光處今年將表演場地移到貓羅溪堤防道路旁水舞廣場，規劃進場動線，統一下午5時30分開放進場，周邊道路相對寬敞、順暢，相信可減少堵塞。

另因銅梁火龍演出光影線條很美麗，吸引大批攝影迷提早用腳架占位搶拍，去年身障觀賞區與媒體採訪專區曾遭強占，因此縣府今年另規劃「攝影腳架使用區」及攝影者排隊進場動線，一般民眾看台區禁用腳架，表演換場也會全面清場。

觀光處指銅梁火龍表演今年全面升級，加入川劇元素，增加開場舞旗及火把演出，精彩可期；還邀台灣知名火舞團隊、南投寶島民俗技藝團、曼暉舞蹈藝術中心、埔里薪傳舞蹈團、西嶺國小、溪南國小、營北國中、宏仁國中樂旗隊，演出在地舞獅舞龍與民俗舞蹈。

觀光處表示，銅梁火龍今天首演，晚間7時及8時30分各演出1場，18日、21日晚間7時各1場；20日晚間移師埔里糖場演出1場。（編輯：翁翠萍）1080217