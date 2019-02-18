台灣國際紀錄片巡迴展 林強電音派對揭幕

（中央社記者郝雪卿台中18日電）「台灣國際紀錄片影展（TIDF）2019巡迴展」將從台中開跑，台中市副市長令狐榮達今天表示，23日晚上將由音樂人林強演出電音派對揭開序幕，歡迎大家出席。

台中市政府上午舉辦台灣國際紀錄片巡迴展開跑記者會，令狐榮達、文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀、台中市新聞局長吳皇昇、台中市影視發展基金會執行長林盈志、台灣國際紀錄片影展策展人林木材等共同宣布巡迴展即將登場。

高明秀表示，巡迴展從23日起陸續造訪台中、彰化、屏東、花蓮、台東等5座城市，與台灣各地場館合作巡迴放映55部國內外精彩紀錄片，全台預計近百場放映會及30餘場映後座談會，全部免費入場。

令狐榮達說，台中場開幕表演邀請音樂人林強在柳川藍帶水岸進行現場電影暨紀錄片電音派對演出，巡迴展期間更邀請到日本當代紀錄片大師原一男到台中呈現5部作品並與觀眾分享紀錄片創作歷程。

吳皇昇指台中場影片放映活動26日到3月3日在大墩文化中心演講廳有27場，完整播映TIDF巡迴片單，「咖啡時光」暖身放映、「紀錄片聊聊吧」專題講座及「聲音紀錄片裝置展」等系列活動在中山73影視藝文空間等地登場，都免費入場，可上官網查詢。（編輯：翁翠萍）1080218