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雲林海口故事屋開館 展60歲芭比娃娃

最新更新：2019/06/08 16:01
雲林縣台西海口故事屋8日正式開館，縣長張麗善（前右6）等人出席揭牌，參與開屋走秀活動。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日
雲林縣台西海口故事屋8日正式開館，縣長張麗善（前右6）等人出席揭牌，參與開屋走秀活動。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日

（中央社記者黃國芳雲林縣8日電）雲林縣台西海口故事屋今天正式開館，出身台西的國際級服裝設計師林國基策劃「童心看世界、夢幻娃娃玩具展」及開屋走秀活動，現場展出1959年出品的60歲芭比娃娃，吸引目光。

台西海口故事屋由縣長張麗善、民進黨籍立法委員劉建國等人揭牌開館，開幕展結合服裝走秀、歷史與故事，交織出復古的懷舊氛圍。

海口故事屋開館，縣府邀請服裝設計師林國基策劃「童心看世界、夢幻娃娃玩具展」，展期至7月28日，現場展出林國基蒐集的藏品，包括1959年出品、首次在美國國際玩具展覽會（American International Toy Fair）曝光的第一個芭比娃娃，還有100年前法國古董陶瓷娃娃、知名電影卡漫公仔等，吸引大人小孩目光。

張麗善說，海口故事屋原為台西海口庄長官宿舍，建於1937年，為雲林縣沿海地區少數日式木造建築之一，2006年6月20日登錄雲林縣歷史建築後，縣府著手修復調查研究計畫、規劃設計及整修工程，今年1月完工驗收。

張麗善表示，過去雲林給人文化沙漠的刻板印象，期待海口故事屋結合人文歷史與地方經營，重新賦予老建築新生命，也為台西發展注入新活力。

台西海口故事屋除常態性導覽外，未來將規劃文化資產志工培訓、新住民繪本故事說演、藝術展覽、國際藝術志工交流等活動。（編輯：翁翠萍）1080608

雲林縣台西海口故事屋8日正式開館，特別邀請出身雲林的服裝設計師林國基（右）策劃開幕特展，縣長張麗善（左）到場參與。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年6月8日
雲林縣台西海口故事屋8日正式開館，特別邀請出身雲林的服裝設計師林國基（右）策劃開幕特展，縣長張麗善（左）到場參與。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年6月8日
雲林縣台西海口故事屋8日起正式開館，出身台西的服裝設計師林國基於開幕期間特別策劃「童心看世界．夢幻娃娃玩具展」，展出他精心蒐集的豐富藏品。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日
雲林縣台西海口故事屋8日起正式開館，出身台西的服裝設計師林國基於開幕期間特別策劃「童心看世界．夢幻娃娃玩具展」，展出他精心蒐集的豐富藏品。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日
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