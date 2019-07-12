賴和視角 懶雲診療室一窺30年代台灣文壇

（中央社記者陳怡璇台北12日電）「台灣新文學之父」賴和，使用筆名「懶雲」寫作。北市文化局「懶雲診療室」特展，讓民眾可從賴和視角一窺當時社會現代化轉型困境，以及百花齊放的台灣文壇。

表彰「台灣新文學之父」賴和對台灣貢獻及影響的特展「懶雲診療室」，以賴和視角切入，見證當時台灣人在現代化轉型的困境與掙扎，再進一步帶出文學論戰對台灣文化的思辨，以及30年代台灣文壇的多元樣貌。

為呼應「診療室」主題，訪客都需披上醫師的白褂參觀，還可拿到裝有展覽資料的藥袋，並透過聽診器聆聽小故事。至於新舊文學論戰，則用LINE群組對話方式呈現，更貼近當代人的生活。

特展現場同時設置雙軸自動手寫機器人，訪客看完賴和作品後，可到開放式問答空間，讓機械手臂寫下賴和手稿對問題的回應及簽名，由訪客帶回仿真手稿作紀念。

「懶雲診療室」特展由台北市文化局委託台灣大學台灣文學研究所教授黃美娥規劃4大展區，包含從賴和的作品深刻描寫台灣人面對法令管束與社會轉型的掙扎、知識份子理論與社會現實需求格格不入等現象。

此外，特展內容亦包括1920至1930間的文學論戰，突顯知識分子在面臨中國還是台灣白話文作為書寫形式的掙扎，也反思殖民地特有的文化認同問題。

特展也復刻30年代的代表性書報雜誌，如「台灣新民報」、「南音」、「風月」、「福爾摩沙」等，從1920年代的寫實主義，到1930年代各種路線與語文創作。最後則讓訪客走入日治時期大稻埕文化風景，獲得一張新文學地圖，開啟另一段的文學之旅。（編輯：屈享平）1080712