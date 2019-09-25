國家電影中心法制化 完備影像資產保存

（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院聯席會議今天審查「國家電影及視聽文化中心設置條例」草案，朝野立委關切國影中心升格後的定位與功能，以及相關利益迴避、監督機制；文化部長鄭麗君說，改制為行政法人後有利視聽文化資產保存、推廣及修復。

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉行聯席會議，審查行政院函請審議國家電影及視聽文化中心設置條例草案，共有33條條文，鄭麗君等人列席並備質詢；聯席會議今天上午進行詢答，預計下午進入草案的逐條審查。

根據文化部書面報告指出，為保護電影文化資產，前行政院新聞局於民國67年成立「財團法人中華民國電影事業發展基金會附設電影圖書館」，後逐步提升電影典藏專業能力，於81年轉型為「財團法人國家電影資料館」，103年再轉型為今天的「財團法人國家電影中心」。

鄭麗君說，國影中心從資料館改為財團法人，長期沒有法制化，而民間倡議國影中心法制化已有20多年時間，考量民國100年行政法人法三讀通過，多一個選擇的可能，而國影中心適合以行政法人設立，一方面完成法制化，二方面把財團法人改制為行政法人，符合它未來任務導向的組織設計，因此這次提出條例草案。

鄭麗君指出，推動國家電影及視聽文化中心法制化，由財團法人轉型為行政法人的理由包括，國家重要電影資產回歸由全民所有，同時強化政府監督及公共化責任；賦予組織明確定位，強化國家文物徵集能力；強化組織專業的永續發展及文化效能。

國民黨立委蔣乃辛質詢時指出，對這個案子「樂觀其成」，但條文中有部分內容模糊，例如「視聽」的定義為何，而且草案第3條規範的國家電影及視聽文化中心業務，有些與文化內容策進院、影視局、影視司等有重疊，恐有疊床架屋狀況，條文內容應寫更清楚。

鄭麗君表示，文化部對這些組織都有做設計，因此功能不會重疊，而且目前就沒有疊床架屋情況。

此外，民進黨立委鄭運鵬、周春米等人則關注此部草案的監督、利益迴避機制，與公職人員利益衝突迴避法間的問題，討論迴避的範圍要設到哪裡。民進黨立委黃國書要求，國家電影及視聽文化中心應將權利盤點納入未來重點工作項目。（編輯：郭萍英）1080925