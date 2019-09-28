高雄旗後天后宮復工陞樑 109年底風華再現

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市市定古蹟「旗後天后宮」今天舉行隆重舉行修復工程陞樑典禮，在千人觀禮見證下，將於109年底前完成修復，讓有300多年歷史的旗後天后宮風華再現。

陞樑儀式全程遵循古禮，首先由主委、文武官代表上香祝禱，並獻酒敬樑神；之後由貴賓依序將廟方準備的儀式物品繫於樑上，儀式宣示主結構修復完成，更有驅煞祈福之意；五穀丁豆袋象徵生生不息、樑燈象徵照耀十方、彩球象徵好彩頭、五色高錢象徵五世其昌子孫旺。

儀式最後由廟方主委陳冠銘鳴炮，主樑緩緩升起，高雄市副市長葉匡時等市府官員、中央及地方民代、信徒觀禮見證陞樑儀式，祈求修復工程平安順利，場面歡慶隆重。

陳冠銘表示，天后宮超過70年未進行大規模整修，感謝高市府、文化局及文化部的大力協助，讓高雄最古老的廟宇得以順利進行修復工程，期待旗後天后宮修復後的美麗風貌很快就可以跟大家見面。

旗後天后宮是高雄市重要的文化財，內政部在民國74年指定為古蹟，天后宮自37年整建後，超過半世紀未整修，建築本體已有多處損壞情形。文化局於106年啟動修復工程，整體修復經費新台幣4000多萬元，由中央、地方及所有權人三方協力進行古蹟修復。

這次修復主要內容包含剪黏、泥塑、大木構架、彩繪、灰作及廟埕空間環境整理，工程預定109年底竣工，將再現傳統廟宇的特質風華。

依高市府資料，旗後天后宮是高雄市歷史最古老的寺廟之一，建基於約明鄭永曆27年（1673）。當時漁民徐阿華，因遇颱風漂至旗後，見此地為捕魚、定居好地方，回鄉邀集同鄉漁民攜眷前來定居，並隨身迎奉湄洲媽祖來台，而四處捐緣建祀媽祖宮以為守護神。清乾隆2年(1737)加封媽祖為「天后」，旗後媽祖宮亦隨之更名旗後天后宮，35年(1946)才又改稱旗津天后宮沿用迄今。

清康熙30年(1691)旗後人口日漸稠密，旗後以媽祖廟為中心逐漸發展，成為高雄市最早的商業中心。37年(1948)蔡文賓等信徒以保存古樸面貌為整修重點，籌款重建為現今廟宇。

天后宮建築平面格局為二殿二廂房，空間分成三川殿、正殿、拜亭、龍井、虎井、過水、廂房等，格局完整，裝飾藝術、彩繪及匠藝亦屬國家級水準，曾參與匠師包括彩繪名師陳玉峰以及石作匠師張木成等；另三川殿的八角柱礎上，有蝦兵蟹將、烏龜、貝類等裝飾藝術圖樣，八仙過海的剪黏等也都是與海相關的裝飾藝術。

除了反映旗津靠海的地理位置外也有象徵媽祖娘娘海神的意味，呈現出與其他內陸廟宇的差異。中門石獅造型優美、石質堅良，尤以廊牆下花崗石花鳥堵最具古拙味。木門扇上的歷史人物及麒麟木雕，姿態生動栩栩如生，為不可多得的民間藝術傑作。(編輯:孫承武) 1080928