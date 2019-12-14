一生醉心一事 孫超許王莊武男獲新北文化貢獻獎

（中央社記者黃旭昇新北14日電）陶藝家孫超、掌中戲操偶師許王、廟宇彩繪師莊武男及東南亞教育科學文化協會，今天獲頒2019新北文化貢獻獎。市長侯友宜說，得獎者是國寶，一生堅持一件事的精神令人敬佩。

新北市府文化局今天表示，高齡91歲的陶瓷藝術家孫超，在任職故宮科技室時，開始研究傳統陶瓷釉料的配製與燒成。結晶釉的精彩運用成為他作品的最大亮點，也具有強烈的個人風格。

孫超於37年前在三芝區成立「田心窯」陶藝工作室，持續創作結晶釉作品，成為國內創作力旺盛的資深陶藝家。他並無私公開配方，間接影響鶯歌陶瓷產業。

84歲的小西園掌中劇團長許王，出生在新莊戲館巷，是第二代團主，練就編劇與導戲的功夫，編演出許多膾炙人口的劇本。

許王長期推廣布袋戲，指導新莊國小成立「小小西園」布袋戲社團，承傳傳統掌中戲藝術，建構新莊為台灣布袋戲重鎮，甚至推動文化外交。

77歲的莊武男在國小畢業後就當學徒，學習寺廟彩繪，也是新北市登錄傳統彩繪保存者。新莊地藏庵、新竹孔廟與古亭武功廟，都留存他年輕時作品。

莊武男憑藉豐富的傳統建築實務經驗，推廣文化資產及古蹟修復，並協助研究出版傳統工藝，為台灣傳統彩繪留下珍貴實物與文獻資料，對業界、學界都是難得的寶庫與文化記憶。

東南亞教育科學文化協會開辦「移民工文學獎」，鼓勵東南亞移民工創作。成立「燦爛時光：東南亞主題書店」，推動台灣與東南亞文化交流、文學閱讀，以文化藝術讓移民獲得關懷協助，創造移工與台灣社會溝通對話的環境，營造彼此包容、互相學習的友善城市。

市長侯友宜今天在鶯歌陶瓷博物館頒2019新北文化貢獻獎，他回憶童年看布袋戲的時光，與忠孝節義歷史故事的劇情。他與許王一起演出「時空掌中戲」，托起李哪吒的布袋戲偶，向許王掌中的關公請安。

侯友宜說，一輩子守著文化藝術領域、做好一件事情就很了不起。他也肯定東南亞教育科學文化協會，雖只成立5年，但心靈輔助新移民貢獻社會。（編輯：李錫璋）1081214