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見證台南眷村風貌 水交社文化園區開幕

最新更新：2019/12/25 15:11
台南市水交社文化區園區25日開幕，雷虎小組7機大雁隊形衝場表演，吸引眾人目光。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年12月25日
台南市水交社文化區園區25日開幕，雷虎小組7機大雁隊形衝場表演，吸引眾人目光。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年12月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）在雷虎小組7機大雁隊形衝場表演下，台南市水交社文化區園區今天開幕。這座園區主體是市定古蹟水交社宿舍群，見證台南眷村遺留的風貌。

台南市長黃偉哲和多名市議員今天主持水交社文化園區開幕，黃偉哲提到，水交社宿舍群的修復和策展，不只緬懷過去，也向空軍弟兄致上最高的敬意和謝意，水交社文化園區的人文歷史及美麗景緻，將讓人留下深刻印象。

文化局人員表示，水交社歷史可追溯到明清時期至第2次世界大戰；1941年日本「台南海軍航空隊」成立後在此設立軍眷宿舍，戰後中華民國空軍接收作為空軍眷村，1956年「雷虎特技小組」飛行官及眷屬進駐居住，先後孕育逾50名將軍。

2004年水交社宿舍群被指定為市定古蹟，2013年啟動古蹟修復及景觀工程規劃，2016年正式動土，歷時3年，斥資逾新台幣3億元才修復完工。

水交社文化園區擁有8棟古蹟建築，包括3棟將級、5棟校級宿舍，分別規劃為8大主題館，園區內更設有F-5E飛機展示區及遊客中心，構築出新時代水交社的記憶故事。（編輯：黃世雅）1081225

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