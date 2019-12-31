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台灣燈會打響屏東品牌 潘孟安發表專書揭密

最新更新：2019/12/31 16:36
屏東縣長潘孟安31日帶領2019台灣燈會團隊，一同舉辦「從問號？到驚嘆號！–2019台灣燈會在屏東」新書發表會，向各界分享屏東經驗。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月31日
屏東縣長潘孟安31日帶領2019台灣燈會團隊，一同舉辦「從問號？到驚嘆號！–2019台灣燈會在屏東」新書發表會，向各界分享屏東經驗。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）2019台灣燈會打出「屏東」品牌，縣長潘孟安在天下雜誌的施政滿意度因而獲得第1名，他今天帶領燈會團隊舉辦「從問號？到驚嘆號！」–燈會30新書發表會，作為今年完美句點。

潘孟安說，2019是充滿變革與起伏的一年，若用心電圖比喻，「一整年就是由無數的M連結而成，燈會期間血壓更是從未降過」，高低起伏、酸甜苦辣的箇中滋味只有參與過的人最能體會。

他說，「台灣燈會在屏東，就是把過去幾年的操練，放到最大的舞台去實踐」，燈會17天，創下1339萬人次，是屏東83萬人口的16倍，占全台2300萬人的58%。

潘孟安強調，2019台灣燈會在屏東，本身就是一個不可能的任務，縣府團隊全部上陣，從軟體到硬體，每一盞燈、每一處景，全是縣政府總動員，將一連串的問號，變成令人驚嘆的真實經驗，讓屏東成為最閃耀的品牌，獲得許多國內外獎項肯定，寫下屏東經驗，其中，隱含著許多技巧和秘辛。

潘孟安表示，「從問號？到驚嘆號！」–燈會30這本武功秘笈記載了這一年來公部門垂直整合的精髓，從南方觀點、城市管理到城市美學全在裡面，台灣燈會讓全台、世界都看到，有很多燈被很多國家收藏，這本書獻給來過燈會、為燈會付出的許許多多幕後無名英雄，因為他們讓屏東能跳脫台灣燈會30年的框架，從一開始的問號變驚嘆號。

傳播暨國際事務處表示，「從問號？到驚嘆號！」–燈會30，這本書共有17個不同切面的燈會，數百個故事與照片，包含屏東轉型的撇步、秘辛及南方觀點，這次全都一次揭密，不論是公務員、民間企業、城市行銷、創作者，都可以在這本書找到困惑已久的解答。

傳播處表示，這本書剛完成出版，現正進行上架作業，目前在誠品屏東店、五南屏東店、青鳥屏東店都可看到實體書，也接受預購。（編輯：謝雅竹）1081231

屏東縣政府31日發表新書「從問號？到驚嘆號！─2019台灣燈會在屏東」，呈現17個不同切面的燈會，內含數百個故事與照片，包含屏東轉型的撇步、秘辛及南方觀點等。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月31日
屏東縣政府31日發表新書「從問號？到驚嘆號！─2019台灣燈會在屏東」，呈現17個不同切面的燈會，內含數百個故事與照片，包含屏東轉型的撇步、秘辛及南方觀點等。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月31日
「從問號？到驚嘆號！–2019台灣燈會在屏東」新書發表會31日舉行，屏東縣長潘孟安（右3）率2019台灣燈會團隊成員出席，並感謝為燈會付出的幕後英雄們。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月31日
「從問號？到驚嘆號！–2019台灣燈會在屏東」新書發表會31日舉行，屏東縣長潘孟安（右3）率2019台灣燈會團隊成員出席，並感謝為燈會付出的幕後英雄們。中央社記者郭芷瑄攝　108年12月31日
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