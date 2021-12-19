衛武營場館友善計畫 盼帶身障者親近享受藝術

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衛武營國家藝術文化中心為落實文化平權、擴大藝術參與，從2019年開始推動「大眼睛大耳朵─場館友善計畫」，透過逐年優化軟硬體設備及服務，積極促進視聽障朋友參與文化藝術的權益，19日舉辦年度計畫成果宣告記者會。中央社記者曾以寧攝 110年12月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）為落實文化平權，衛武營從2019年開始推動場館友善計畫，今年更新增3種工作坊，帶視障者讀劇、聽障者跳舞，並有肢體開發課程，盼能讓身障者親近、理解並享受藝術。

衛武營國家藝術文化中心為落實文化平權、擴大藝術參與，從2019年開始推動「大眼睛大耳朵－場館友善計畫」，透過逐年優化軟硬體設備及服務，積極促進視聽障朋友參與文化藝術的權益，並在今天舉辦年度計畫成果宣告記者會。

主持人衛武營藝術總監簡文彬說，場館友善計畫是為了讓更多身障者能自在走進衛武營，親近、理解並享受藝術；至今邁入第3年，在參與者回饋下逐步提升場館設施與服務，除原有的「大眼睛大耳朵計畫」的導覽與演出欣賞，也新增「大手大腳肢體工作坊」、「大耳朵肢體工作坊」與「大眼睛點字讀劇工作坊」，吸引共45名學員參與。

支持此計畫的富邦集團由富邦產險副總經理柯志忠代表出席，他表示，富邦集團的精神就是正向力量，透過這個活動，能推動文化上的平權與共榮，是非常好的合作。

「大手大腳肢體工作坊」對象是不分障別、對舞蹈或表演藝術有興趣的身障者，邀請滯留島舞蹈劇場藝術總監張忠安，以分組遊戲方式，進行肢體開發與培訓課程，體驗律動樂趣，並參與藝術創作開發過程。課程中也安排手語老師及聽打人員，讓不同障別的學員彼此交流舞動。

「大耳朵肢體工作坊」則是由聽障舞蹈團長林靖嵐帶領聽障學員學習舞蹈。她用手語表示，學員的年齡從7歲到70歲，多數從沒接觸過舞蹈，而且有的人會手語、有的不會，教起來很有挑戰性；但透過用氣球讓學員感覺聲音震動、感受音頻與自我察覺，讓學員們學會肢體律動、自在展現跳舞的熱情。

「大眼睛點字讀劇工作坊」則以讀劇對話練習聲音表情，讓視障學生用聲音表達情緒，演繹不同角色。楠梓特殊學校老師吳孟蓉說，主辦單位貼心地準備了電子檔和點字書等不同形式的劇本，讓會點字與不會點字的學生得以順利一起讀劇，並且透過模擬飛機、大樹的聲音，讓孩子們在聲音學習上得到很多。

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衛武營表示，大眼睛大耳朵場館導覽體驗是由社團法人台北市視障者家長協會及台灣手語翻譯協會的協助，搭配無障礙軟硬體設施、模型輔具、導覽老師及聽障導覽志工等，讓視聽障者感受衛武營的美好。演出欣賞則有戲劇、音樂劇、舞蹈與音樂等多種節目，並規劃製作包含專屬點字節目單等無障礙服務。

衛武營國家藝術文化中心也指出，盼透過友善計畫，鼓勵視聽障朋友多運用無障礙服務，到衛武營接觸、享受表演藝術的美與無限可能。（編輯：陳仁華）1101219