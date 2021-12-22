反共救國軍老兵重返金門 催生南海部隊紀念館

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金門縣文化局3本南海部隊相關著作獲得國史館台灣文獻館獎勵，在得獎作品分享會中，縣長楊鎮浯（右）向書中老兵張細山（左）、邱水金（中）致意。中央社記者黃慧敏攝 110年12月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣文化局3本南海部隊相關著作獲得國史館台灣文獻館獎勵，書中2名老兵跟著作者出席分享會並走訪當年駐紮地，催生南海部隊紀念館，縣長楊鎮浯則允諾整合相關資源。

這3本著作分別是烏坵文史工作者高丹華的「看見烏坵燈塔」，勇奪優等獎；高丹華與金門大學建築系副教授袁興言合著的「王盛傳與他的弟兄們：烏坵‧南海部隊」，以及前東碇島連長林健華的「東碇鐵漢-1986駐島紀實」，各獲佳作獎。

袁興言接受中央社記者訪問時指出，韓戰期間，美國中情局外圍單位西方企業公司在金門縣金湖鎮溪邊村設立作戰訓練基地，當時福建沿海的反共救國軍部分成員在此受訓並編組為福建省反共救國軍總指揮部南海集訓總隊，簡稱南海部隊，進行多次海島突擊作戰，並駐紮東碇島等離島。

在「看見烏坵燈塔」書中，高丹華提到，南海部隊核心人物先到烏坵，再轉進溪邊；而透過「王盛傳和他的弟兄們」對張細山和邱水金等老兵的訪談，讓人看到反共救國軍深入敵後的驚險歷程。林健華則是以軍校出身，進一步爬梳南海部隊鮮為人知為國家出生入死的過往。

金門縣文化局最近辦理110年出版品成果分享會，高丹華帶著南海部隊老兵86歲的張細山和85歲的邱水金出席，並陪他們重返溪邊村，南海部隊司令王盛傳的公子王國棟隨行。金湖鎮長陳文顧獲悉後，趕來陪著老兵一起巡禮，在西方公司金門總部所在地鄭由整洋樓前，和老兵一起高呼「歡迎重返溪邊，南海部隊紀念館」。

邱水金當年從烏坵突擊福建時被俘，他對洋樓裡飼養的小猴子格外記憶深刻。不過，看到洋樓傾圮殆盡，大家都不勝唏噓。隨後，張細山走訪了當年借住的民宅；王國棟則是首次看到父親「為國殉職」的辦公處所，強忍著淚水說，敬佩游擊隊對國家的付出。

有關興建南海部隊紀念館一事，楊鎮浯在分享會前向老兵致意時表示，精忠衛隊和南海部隊都是台灣獨一無二的存在，他會努力整合類似的紀念館，保存這段特殊的歷史和時刻。

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不過，林健華對未能在分享會上台發表得獎感言表示不滿。他接受記者訪問時說，不是他愛講話，而是要利用發言的機會向大家介紹老兵；兩名老兵年近9旬，是碩果僅存的游擊隊員，文化局對他們視而不見；老兵受到怠慢，他深覺痛心。

高丹華也為老兵感到不捨說，金門號稱重視戰地文化，但兩名活生生的老兵加上前司令公子在場，卻完全感受不到對戰地文化的重視。她表示，「以前我一出現，就是代表烏坵，現在我的出現，就是帶著南海部隊出動」。她說，自付機票和自製伴手禮，帶著老兵出席，就是要讓南海部隊被看見。（編輯：謝雅竹）1101222

金門縣文化局3本南海部隊相關著作獲得國史館台灣文獻館獎勵，書中老兵張細山（右3）、邱水金（左2）重返駐紮地金湖鎮溪邊村，鎮長陳文顧（左3）陪同巡禮。中央社記者黃慧敏攝 110年12月22日

金門縣文化局出版的「王盛傳與他的弟兄們：烏坵‧南海部隊」獲台灣文獻館佳作獎，書中老兵張細山（右）帶著南海部隊司令王盛傳的公子王國棟（左）走訪王盛傳當年辦公室。中央社記者黃慧敏攝 110年12月22日

金門縣文化局3本南海部隊相關著作獲得國史館台灣文獻館獎勵，書中2名老兵張細山（左）、邱水金（右）跟著作者出席分享會並走訪當年駐紮地。中央社記者黃慧敏攝 110年12月22日