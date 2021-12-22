北美館日將登場 邀民眾免費進館「串門子」

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台北市立美術館25日將舉行「北美館日」，今年以「來串門子#北美館路」為主題，運用當期特展及館舍空間為創作靈感，帶來期間限定的偶發式互動展演。圖為2021北美館日活動形象照。（台北市立美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）台北市立美術館今年成立38週年，為迎接館慶，將在25日舉辦「北美館日」，結合社群平台主題標籤（#），發想「來串門子—＃美術館路」活動，邀民眾當日免票進館。

北美館今天發布新聞稿表示，今年和表演藝術合作社「小事製作」攜手打造主題企劃。「小事製作」長期致力於開放的參與式藝術實踐，持續在非典型文化與展演空間中實驗，讓藝術與人類的生命經驗產生更多連結。

「來串門子—＃美術館路」活動運用當期展覽及館舍空間作為主要創作靈感，發展出4件「期間限定的偶發式互動展演」，且僅限於「北美館日」當天下午才能在館內不期而遇。

北美館表示，2021「北美館日」希望藉此引發參與者後續對作品的好奇與探索，並將美術館開展成為一條人人都能行經與親近的道路。

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透過偶發式展演的參與體驗，北美館表示，這不僅解構並介入民眾對「觀展」、「展場空間」背後的既定印象，同時也期待民眾以Hashtag、圖文影音及科技應用等方式進行二創，進而連結人群、甚至擴延至網路社群之中。

北美館活動「來串門子—＃美術館路」將在25日下午1時30分至下午5時30分於北美館地下樓、1樓、2樓及社群平台（臉書、Instagram）中同步登場。（編輯：張芷瑄）1101222