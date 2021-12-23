屏東落山風藝術季 「風潮變」舞劇元旦限定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2021屏東落山風藝術季以「萬種風情」為主題，25日起至2022年3月1日將在車城鄉港口的無人沙灘展出，活動並推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，僅限定元旦當天演出一檔。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 110年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東落山風藝術季將在25日開幕，現場除了展出18項大型裝置藝術，更推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，限定2022年元旦當天僅演出一檔，絕對別錯過。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東落山風藝術季以「萬種風情」為主題，將在2021年12月25日至2022年3月1日於車城鄉港口的無人沙灘展出，今年的裝置藝術有海口潮聲、風之形、海之脈動、捕風計畫、山靈、望風淺水艇、火蘆葦，風來了等18組大型藝術創作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣政府強調，作品「風來了」就是出自竹工藝設計大師范承宗之手，這次特別運用傳統竹鷹架搭建技術在海口築出一座有如羅馬競技場的空間裝置，並在結構間裝設圓形金屬葉片隨風旋轉，宛如懷舊童玩，觸動民眾情懷。

為讓民眾有全新感受，屏東縣政府在2022年1月1日限時推出原創沉浸式舞劇「風潮變」，邀請前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍編導演，在沙灘上落日時刻，以海天山色為幕、沙灘為舞台、藝術裝置為背景，高空馬戲火舞結合在地民謠跨界演出，打造不可複製的觀戲體驗。（編輯：張芷瑄）1101223