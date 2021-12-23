唐美雲歌仔戲「天鵝宴」 4大明星齊聚重現經典

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）唐美雲歌仔戲團重現30年前歌仔戲「天鵝宴」，4大明星級演員唐美雲、許秀年、王金櫻與小咪齊聚一堂組成夢幻陣容。相隔30年，這齣經典歌仔戲終於離開光碟機，真實在舞台呈現。

「天鵝宴」透過黑色幽默喜劇方式諷刺官場與商場的以假亂真，欺上瞞上，至今看來依舊與時局跟人性相呼應。唐美雲今天在「天鵝宴」彩排記者會上表示，確定要演出「天鵝宴」時，王金櫻開心笑了，小咪感動哭了，「我開始煩惱了」。

1992年2月河洛歌子戲團「天鵝宴」在國家戲劇院首演，由唐美雲飾演唐太宗，小咪飾演郿道九，時隔將近30年，經典組合再現，並邀請許秀年、王金櫻兩位娘子加入，堪稱一時之選。

唐美雲說，「天鵝宴」是當年王金櫻擔任河洛歌子戲團擔任藝術總監時最想原班人馬再現的戲，小咪當年也是以此戲中的無辜小縣官一角走紅戲曲界，「重現是大家心中所願，但30年前的戲如何讓現在的觀眾可以接受，我就煩惱了」。

唐美雲強調原有劇本不做修改，擔任導演的戴君芳表示保留原作經典，但在舞台、服裝、音樂及舞蹈上都做了翻新設計，希望在戲劇氛圍中突顯它的荒謬性。

戴君芳表示，這次重現「天鵝宴」相當戰戰兢兢，「這是許多歌仔戲迷的初戀，初戀總是最美，要在舞台重現一定要更好」。

戴君芳說，舞台沒有實景只有線條，象徵戲中以假亂真，舞台也以虛做實；另外舞台上有許多密密麻麻的絲線，也隱喻劇中主角們如同魁儡，彷彿都脫離不了命運的作弄。

唐美雲表示，現在票一張不剩，「先看先贏」。但她希望10年後可以原班人馬再次演出，「我希望這幾位老師都能身體康健，10年後重現相同陣容」。

唐美雲希望這齣戲可以提醒觀眾「誠正信實」，心不要亂了陣腳，期待疫情早日退散。

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「天鵝宴」主要劇情講述唐太宗愛聽好話，臣子逢迎謊報天下太平，皇帝誤信加上妃子多言，竟然把洛陽地區遭受蟲害農災的「田蛾雲集」誤聽成「天鵝雲集」，一時龍心大悅下詔擺設天鵝宴，百姓紛紛叫苦，倒楣的洛陽地方小官郿道九得令3日內須進獻百隻天鵝，引發一連串諷刺劇情。

唐美雲歌仔戲團「2021天鵝宴」將於12月24日到26日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：管中維）1101223

唐美雲歌仔戲團經典呈現「2021天鵝宴」，將於24日起在台灣戲曲中心大表演廳登場，劇團23日下午進行彩排。中央社記者吳家昇攝 110年12月23日

唐美雲歌仔戲團「2021天鵝宴」將於24日起在台灣戲曲中心演出，除保留經典文本外，其他音樂、服裝等皆為全新製作，劇團23日下午進行彩排。中央社記者吳家昇攝 110年12月23日

唐美雲歌仔戲團全新製作「2021天鵝宴」，再現近30年的經典劇作，23日下午在台灣戲曲中心舉行彩排記者會，導演戴君芳（圖）分享劇後故事。中央社記者吳家昇攝 110年12月23日