2021台北美術獎 藝術家林彥君奪首獎

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2021台北美術獎24日舉行頒獎典禮，首獎由藝術家林彥君以「氛塵：沉積於塵埃裡的聲景」拿下，林彥君致詞時表示，獲獎想要感謝大家、家人和北美館，「謝謝一切愛我和我愛的人」。（北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月24日

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（中央社記者王寶兒台北24日電）2021台北美術獎今天舉行頒獎典禮，首獎由藝術家林彥君以「氛塵：沉積於塵埃裡的聲景」拿下，獲得獎金新台幣55萬元，以及在台北市立美術館舉辦個展的機會。

林彥君致詞時表示，獲獎想要感謝大家、家人和北美館，「謝謝一切愛我和我愛的人。」

北美館透過新聞稿指出，「氛塵：沉積於塵埃裡的聲景」透過沉浸式音景，塵埃裡萃取的「環境知識」如同氛圍聲景般的抽象，觀眾經由聆聽及身體的感知，開啟對環境的知覺與想像，體驗、意識到其所傳遞的訊息。

評審團主席陳泰松說，林彥君在作品概念與感知器的經營上恰如其分，「『聲音』與『塵埃』2種元素的結合相當迷人，讓沉浸其中的人喚起既精微又深邃的生命感悟，而噪音微粒在此是貫穿萬物直到宇宙的各種訊息，並滲入意識，是作品看似空靈但卻相當強大的地方。」

台北美術獎由北美館自1983年開館舉辦至今，今年遞件數達346件。頒獎典禮上，也從11組決選名單中揭曉5組入選獎名單，包含田倧源、羅伃君和顧廣毅3人組，林子桓、陳彥成、曾彥翔、謝佑承；5組優選獎得主則有吳梓安、汪紹綱、區秀詒、黃萱及羅懿君。

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北美館館長王俊傑表示，台北美術獎持續鼓勵具獨特性並富有時代精神的藝術創作，是北美館鏈結台灣藝術生態圈的重要管道，每屆入圍和得獎作品都見證台灣藝術多樣性與豐富創造力。而獎項提供了當代創作者有力、顯著的發聲平台，也促進藝術生態開展多元向度。

台北美術獎最終進入決選11件作品，將在明天起於北美館3樓3A及3B展出至明年3月20日。（編輯：張芷瑄）1101224