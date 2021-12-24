李安首部紀錄片文總操刀 111年1月播出

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文化總會為本屆總統文化獎5組得獎者拍攝紀錄片，這也是導演李安（右）首度同意拍攝以他個人為主題的紀錄片。圖為總統蔡英文（左）11月頒獎給李安。（文化總會提供）

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（中央社記者王寶兒台北24日電）導演李安海內外獲獎無數，今年11月更獲頒第11屆總統文化獎。文總特別為本屆5組得獎者拍攝紀錄片，而這也是李安首度同意拍攝以他個人為主題的紀錄片，明年1月播出。

第11屆總統文化獎在11月由總統、文化總會會長蔡英文親自為得主頒獎。文總今天發布新聞稿表示，為記錄並表彰各項獎項得獎者的貢獻，並讓更多國人瞭解，文總特別針對5組得獎者拍攝並剪輯紀錄片，自明天起，連續5個週六下午5時將透過台視頻道，陸續播出5組得獎者的紀錄片。

紀錄片每週登場主角依序為獲頒青年創意獎的HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均、在地希望獎得主社團法人台灣千里步道協會、社會改革獎得主財團法人陳文成博士紀念基金會、人道奉獻獎得主陳榮基，以及壓軸登場的文化耕耘獎得主李安。

其中，李安在片中暢談，他喜歡做夢，把夢顯像就是電影，然後又刺激觀眾做他們的夢，在夢裡面，可以有一個更深層的觸摸跟交流。他也說自己是一個非常典型的多元文化綜合體，而根底就是在台灣的養成，「我為自己是這裡的一分子感到非常驕傲。」

李安也在片中分享，他沒有練過武，怎麼拍「臥虎藏龍」：沒打過仗，怎麼拍戰爭片；對印度不瞭解，竟然拍了印度片，「不曉得那個力量是怎麼來的，我想一定是台灣的養分滋養我。」

李安認為，台灣因為是海島，吸收很多樣的世界文化，在台灣的孕育和成長，讓他勇敢做夢。

文總表示，5支紀錄片在台視播出後，每週六晚上7時也可至文總的YouTube頻道欣賞最新上架的紀錄片。紀錄片將於明天起至1月22日期間播出。（編輯：張芷瑄）1101224