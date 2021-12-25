屏東落山風藝術季開幕 18件作品沙灘延伸至美術館

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2021屏東落山風藝術季以「萬種風情」為主題，25日起在車城鄉港口的無人沙灘展出18件大型藝術作品，一路延伸至看海美術館，展期至2022年3月1日。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月25日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東落山風藝術季今天傍晚開幕，18件大型藝術作品在車城海口港從沙灘延伸至看海美術館，將風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品。元旦將演出原創舞劇「風潮變」。

屏東縣長潘孟安在開幕儀式中表示，每年10月至翌年4月，落山風翻過山脈，抵達恆春半島，季節性的強風，塑造了半島地區獨有的風情，以往秋冬是恆春半島的旅遊淡季，縣府把惡劣天象變成藝術元素。

潘孟安說，這個時節到恆春半島看落山風藝術季，再到 四重溪溫泉季泡湯賞夜景，至少安排「3個太陽2個月亮」行程，再暢快不過；元旦迎曙光後，晚間還可以到海口看沈浸式舞劇，全新體驗展開新的一年。

縣府表示，今年落山風藝術季以「萬種風情」為主軸，18件大型藝術裝置借無形的風傳達有形的創意，將風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品。

縣府表示，展出作品中，邀請到竹工藝設計大師范承宗創作大型作品「風來了」、曾為2019台灣設計展「超級南」設計的藝術家朱志康，也特別創作佇立在海邊的教堂，這是後疫情時代來自海上的祝福。

此外，如科幻場景的宇宙飛船「風神號」、目前國內最大機器手臂一體成形3D列印作品「珊弧．山瑚」等，也為落山風藝術季帶來前衛浪潮。

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藝術季在元旦重磅推出原創沈浸式舞劇「風潮變」，邀請前太陽劇團國際表演藝術家張逸軍，聯合即將成真火舞團、歌手戴曉君、泰武古謠傳唱隊，在落日時刻，將高空馬戲、火舞結合在地民謠演出。

落山風藝術季展出至明年3月1日，活動期間還有吹吹風小鋪提供飲品、輕食料理及專屬紀念品，縣府並與維大力食品公司合作推出吹吹風販賣機，有限量落山風包裝水及汽水。（編輯：郭諭儒）1101225