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台灣青年交響樂團耶誕報佳音 演奏台灣民謠

2021/12/26 12:05（12/26 12:46 更新）
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為達到深耕社區藝文種子、促進在地藝文發展及敦親睦鄰之目的，NTSO台灣青年交響樂團25日在台中美術園道舉行耶誕音樂會，與民眾共度耶誕佳節。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月26日
為達到深耕社區藝文種子、促進在地藝文發展及敦親睦鄰之目的，NTSO台灣青年交響樂團25日在台中美術園道舉行耶誕音樂會，與民眾共度耶誕佳節。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月26日
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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）NTSO台灣青年交響樂團25日在台中美術園道與民眾共度耶誕佳節，民眾聆聽作曲家鄧雨賢創作、李和莆及張菁珊改編的「四季紅」及「黃昏愁」，不時低聲唱和，為耶誕節留下濃濃台灣味。

國立台灣交響樂團2019年起在台中市美術園道舉辦耶誕公益音樂會，至今邁入第3年，今年由國台交團長劉玄詠指揮台灣青年交響樂團，攜手留法女高音黃莉錦與國台交小提琴音樂家陳俐如演出。

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國台交今天發布新聞稿表示，為達到深耕社區藝文種子、促進在地藝文發展及敦親睦鄰之目的，國台交每年的耶誕公益音樂會，以深入淺出的安排將交響樂帶給聽眾。

今年曲目包括開場的莫札特歌劇「費加洛婚禮」序曲，貝多芬「第五號交響曲」的「第一樂章」，音樂會中也穿插演奏安德森所編的「耶誕節慶」組曲及法朗克所寫的聲樂曲「天使之糧」，以一動一靜的曲風引領聽眾們徜徉於耶誕節溫馨的氣氛中，最後壓軸演出柴可夫斯基「第四號交響曲」的「第四樂章」，以壯闊樂音給民眾最好的祝福。（編輯：張雅淨）1101226

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