迷你裙推手 瑪莉官回顧展111年5月登場

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（中央社記者王寶兒台北29日電）短至膝上的迷你裙如今是街頭常見衣著，但在上世紀，迷你裙的普及可說經過不少人的努力。北美館明年5月將舉辦英國時尚設計師瑪莉官個展，一窺這名迷你裙風潮推手的經典作。

台北市立美術館昨天發布新聞稿表示，北美館明年將有2檔國際合作大展，包含瑪莉官（Mary Quant）和德國觀念攝影藝術家托馬斯．德曼（Thomas Demand）個展，分別召喚出全球化世代對流行時尚，以及重大歷史事件的共同記憶。

其中，瑪莉官為1960年代英國代表性時尚設計師，她在大學畢業後投入時尚產業，並從年輕女孩逛街的行為中，實驗、裁剪出行走方便的迷你裙，加上法國設計師安德烈．庫雷勒（Andre Courreges）推動，2人普遍被視為上世紀促成迷你裙風潮的推手。

北美館表示，瑪莉官是1960年代英國代表性時尚設計師，其設計風格受到1950年代舞者、樂手、街頭風格以及現代主義的影響，以獨特眼光與新穎設計翻轉時尚的定義，成功使迷你裙、緊身褲、背心裙成為風靡一整個世代的單品。

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瑪莉官回顧展將由倫敦維多莉亞與亞伯特博物館（V&A）策劃，將呈現超過120件服飾、時尚玩偶、化妝品、照片及雜誌等，完整呈現瑪莉官如何創造並定義往後數個世代的時尚風格，也體現上世紀中葉蓬勃變革浪潮下的時代文化縮影。

而德曼個展則預計在明年7月登場。德曼的作品以大型攝影及影像作品著稱，創作多取材自知名歷史或社會事件的報導圖片與影片，展覽將由獨立策展人道格拉斯．佛格（Douglas Fogle）策劃，集結藝術家約80件大件平面作品、壁畫輸出以及9部動態影像。（編輯：張芷瑄）1101229