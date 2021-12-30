台灣當代文化實驗場下一步 繼續擴充豐富表現

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）台灣當代文化實驗場（C-LAB）因定位不明、績效不彰，引發立委質疑，文化部長李永得今天表示，C-LAB所在地空總已向台北市政府提出都市計畫變更，未來將持續擴充，讓空總這個場域有更豐富的文化表現。

第10屆教育及文化委員會今天審查111年度文化部及所屬單位預算案，國民黨立委林奕華質疑C-LAB從預算規模、空間與未來展演規劃都大幅縮減。民進黨立委吳思瑤則認為，經濟部與科技部從空總退場，文化部就應該勇敢讓空總成為專屬文化園區，勇敢地做出全區規劃，讓空總成為真正具有文化功能的空總。

李永得表示，台灣當代文化實驗場已經提出空總的都市計畫案變更，積極跟台北市政府溝通，目前台北市政府表示希望回饋40%，文化部認為有討論空間，正主動積極溝通當中。

李永得提到，目前文化部提出的都市計畫變更希望成為文教用地，但是台北市政府建議變更成特專區，「這個東西各有利弊，如果台北市政府希望空總變成特專區，就會要求40%的回饋，我們是主張文教區就不用回饋，這中間大家還有很大的歧見。」

李永得說明，所謂的文教區是將來這個地方一定作為文化使用，「可能是場館，可能是聚落或是國家畫廊、視覺藝術，甚至當代文化科技藝術的常設性場館，再加上台灣當代文化實驗場。」

李永得說，目前已通過舊辦公大樓、通信辦公室等4年新台幣16億元古蹟整修預算，明年將公開發包整建。

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李永得表示，所謂「實驗」包括最新的表演方式，比如國美館有全沉浸式的空間，那也是新的實驗；國表藝也有實驗劇場，實驗場域其實很多，「文化部的文化政策鼓勵前衛性、前瞻性以及跨域等，實驗場其實可以不必單獨在一個地方。」

李永得舉例，英國BBC的第4頻道，只有被認為是英國最前衛，沒有地方可發表的，就會到這邊來發表，「它是一個電視台，這個電視台收視率不能超過1，超過1那就叫作大眾藝術，所以必須維持在零點幾。」李永得說，這個頻道設立目的，就是要鼓勵國民的創意，「這個是文化非常重要的根本。」（編輯：張雅淨）1101230