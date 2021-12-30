前傳小說牽線 鄭問「阿鼻劍」授權影視

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台漫「阿鼻劍」當年由已故漫畫大師鄭問擔任繪者、現任大塊文化董事長郝明義（馬利）編劇，紅極一時，郝明義和資深影人陳永雄歷經1年半時間討論後，於今年底正式簽約授權「阿鼻劍」影視攝製權給陳永雄。（大辣出版提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）已故漫畫大師鄭問和編劇郝明義合作的黑白漫畫「阿鼻劍」，去年推出前傳小說後，如今將有望成影視作品。郝明義今天表示，「阿鼻劍」影視攝製權已簽約給資深影人陳永雄。

大塊文化董事長郝明義1989年以「馬利」筆名和鄭問合作，在他當年甫創立的「星期漫畫」雜誌連載「阿鼻劍」。後來因雜誌停刊，讀者並未等到結局。郝明義去年透過小說「阿鼻劍前傳」第1集，讓「阿鼻劍」世界再現，「阿鼻劍前傳」第2集明年預計6月出版。

「阿鼻劍」約20年前就被香港電影「無間道」導演劉偉強相中，簽下影視改編權，但相關計畫多年來只聞樓梯響，隨改編權到期，郝明義和陳永雄歷經1年半討論，在今年底簽約授權「阿鼻劍」影視攝製權給陳永雄。

郝明義今天在社群平台臉書發文分享，陳永雄在影視與新媒體領域深耕逾20年。不只在電視、電影領域長期投資、製作、推廣、採購、銷售發行等，並有寬闊國際視野，豐富的國際合拍經驗。近年參與出品製作電影逾百部，包含「從前，有個好萊塢」、「決戰中途島」等。

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郝明義透露，陳永雄說自己過去就喜愛「阿鼻劍」，但因為故事沒有結束，也難找到改編拍攝的切入點，直到去年讀了「阿鼻劍前傳」卷一的小說，才有了切入點，因此找到郝明義，開始洽談。

關於「阿鼻劍」影視化後的規模，郝明義表示，陳永雄提出的投資製作構想是國際性的，至少就包含韓國和日本。而陳永雄也同意讓郝明義擔任共同製作，讓郝明義期待不已，「這是明年開始最讓我興奮、期待的事情之一。」（編輯：張芷瑄）1101230