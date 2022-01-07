文化部媒合團隊進駐演藝場所 軟硬體合作創雙贏

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」補助名單出爐，共50案提出申請，23案媒合計畫獲補助，共跨17個縣市22個場館，總補助金額為新台幣1200萬元。

111年度媒合駐館合作計畫中，有許多團隊及場館持續深入在地並提出長期駐館計畫，如「EX-亞洲劇團」進駐苗栗縣政府文化觀光局中正堂，藉由團隊特色來活用場館空間，辦理場館參訪、工作坊、講堂等，為場館引入不同族群的觀眾，拓展當地藝文人口。

「賴翠霜舞創劇場」進駐台江文化中心，雙方合作目標連結台江地域性，發展出南部地區素人表演開發計畫，為在地民眾開拓不同的藝術體驗。

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文化部今天發布新聞稿表示，「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」從民國98年推動以來，補助136個團隊進駐北、中、南、東及離島等各地藝文場館，媒合454案合作計畫，希望團隊及場館透過長期合作，讓各地場館及社區持續導入不同類型與特色的表演藝術活動。

今年也有首次合作的團隊，如「樂興之時管絃樂團」進駐金門縣文化局演藝廳、「台北青年管樂團」進駐南海劇場等，將攜手為在地民眾提供多元的表演藝術活動，強化藝文參與，培育藝文種子及活絡在地藝文氣氛。（編輯：張芷瑄）1110107