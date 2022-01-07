台灣原創音樂劇 「同學會！同鞋～」前進北流

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台灣原創音樂劇「同學會！同鞋～」以一群同學畢業為故事起點，講述從學校進入職場後，各自面對的生命難題，以及找尋自我認同的過程，將於8日及9日在台北流行音樂中心演出。（全民大劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）第一齣走進北流的台灣原創音樂劇「同學會！同鞋～」本周上演出。「全民大劇團」團長兼導演謝念祖表示，原本舞台劇就已經是成熟之作，這次透過音樂唱出人生困境，也唱出前進的力量。

「同學會！同鞋～」以一群同學畢業為故事起點，講述從學校進入職場後，各自面對的生命難題，以及找尋自我認同的過程。這齣舞台劇改成音樂劇後，由萬芳、光良、賴雅妍、趙詠華、范瑞君、謝佳見、藍鈞天、凱爾、王鏡冠等歌王歌后共同演出。

今天在彩排記者會上，「同一個銀河系裡的星星」、「婚姻是人生的墳墓」等歌曲也同時曝光，呈現出人生每個階段會遇到的困境。

其中趙詠華演唱的「婚姻是人生的墳墓」，曲中放進許多知名的流行音樂片段，像是「忠孝東路走九遍」、「十年」等等，透過大眾熟悉的歌曲，帶領觀眾回到年代的集體記憶。

劇中趙詠華的角色經歷丈夫外遇，趙詠華表示，角色真的是會挑人，「沒想到自己可以透過這齣戲，療癒到自己真實的人生。」

角色個性變動最大的萬芳，在音樂劇中發展出舞台劇版本沒有的感情線，「我和藍鈞天在劇中一直是互有好感，但又彼此錯過的曖昧關係。有一場是我們演到40歲了，我幫藍鈞天飾演的角色打領帶，沒想到他瞬間臉紅。」

劇中萬芳的角色，是要面對浪漫婚姻後的慘痛離婚，彩排現場也特別演唱「同一銀河系裡的星星」，是離婚後再次面對好同學的歌曲，情感真實動人。

為了讓演員們習慣演戲時會有觀眾的視線，劇團安排多次看排，其中一次甚至邀請到舞台劇原卡司演員湯志偉來看，湯志偉看完也忍不住被感動，「我開始擔心舞台劇版再也不會演了，這個新班級呈現了新的『同學會』風貌。」

劇中18首創作歌曲全由資深製作人黃韻玲親自操刀作曲，黃婷擔綱作詞。光良透露，因為小玲姊在創作時，都已經把演員的聲音和情緒想進去了，「演唱起來就像是創作專屬於我們的曲子。」

全民大劇團全新音樂劇作品「同學會！同鞋～」將於8日及9日演出，地點在台北流行音樂中心。（編輯：屈享平）1110107