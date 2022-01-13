文化部參與國際表演藝術年會 讓台灣被世界看見

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（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）文化部駐紐約台北文化中心本週參與美國表演藝術專業人士協會年會「虛擬博覽會」，介紹31支台灣團隊及4大表演場館，讓台灣被世界看見，延伸更多國際邀演與合作機會。

表演藝術專業人士協會（APAP）為美國最具規模的表演藝術組織，每年1月在紐約市舉辦年會。紐文中心原規劃展會攤位不再擺放紙本文宣，改以iPad、QR碼等方式介紹台灣團隊與場館，不料去年底COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迅速回溫，年會實體活動喊停，只保留線上展會。

本屆年會從美東時間10日展開，為期6天。紐文中心將各團體及場館資料置入大會虛擬攤位，透過數位方式和與會者見面。

紐文中心深感時代環境與疫情變化，數月來將紙本文宣資料數位化，除團隊基本簡介與實績外，也納入未來主打的巡演作品與邀演條件介紹，以利國際策展人快速認識團隊與作品重點。在各團隊與場館努力下，共同完成台灣表演團隊藝術數位名片，作為與國際藝文人士溝通的最佳媒介。

紐文中心主任張惠君透過新聞稿表示，COVID-19為全球表演藝術現場帶來巨大改變，台灣與美國表演藝術界都展現正面迎接挑戰的韌性。她感謝參與製作數位文宣的團隊與表演場館，並說各領域新銳藝術家持續創作，期盼以極具實驗性及表演彈性的作品吸引國際策展人目光，她感受到各團尋求國際連結的積極態度。

張惠君說：「紐文中心在北美的第一線不放棄任何一個曝光機會，積極將台灣表演藝術後疫情的新面貌帶到世界舞台亮相。」

本屆共有雲門舞集、布拉瑞揚舞團、黃翊工作室、驫舞劇場、告白熾造等31支表演藝術團隊，及國家表演藝術中心的國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、台北表演藝術中心參與APAP「虛擬博覽會」（Virtual EXPO Hall）。

APAP總裁兼執行長李查東妮（Lisa Richards Toney）說，取消本屆年會實體活動並非挫敗，因為有北美表演藝術夥伴堅定支持，面對困難時展現群體力量，APAP將與北美及國際合作夥伴並肩向前。

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年會開幕專題講座以「2022年藝術：復甦、韌性與目標」為題，邀請美國國家藝術獎章得主卡麥隆（Ben Cameron）擔任主講人。

卡麥隆呼籲面臨危機存亡時刻的表演藝術夥伴，不該自我設限於恢復過去榮景，而應更積極思考整體表演藝術社群需求，探討資源整合可能性。他提醒與會者不要忘記表演藝術具有凝聚公民社會的影響力，不只是門生意，更是人類創造力與知性能量的展現舞台，是提升人類心靈最重要的一把鑰匙。（編輯：郭中翰）1110113