學者梁兆康藏書萬冊 家屬捐國家圖書館

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）已故學者梁兆康及其夫人鍾佩瓊，生前藏書萬冊，以哲學、教育類為主，他們的下一代梁庚堯、梁庚寅與梁庚辰三兄弟，今天同意捐贈家傳藏書與手稿給國家圖書館，供大眾利用參考。

根據國家圖書館今天發布新聞稿，館長曾淑賢表示，梁庚堯為台灣知名歷史學者，研究領域以宋代史為中心，以及唐宋社會經濟史、宋元教育文化史及近代中國社會經濟史學史等，是國圖積極徵詢捐贈個人學術研究蒐藏的重要學者之一。

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本次梁庚堯家人共同捐贈雙親梁兆康與鍾佩瓊的藏書與手稿約萬餘冊，主題以哲學、教育類為主，多為民國38年以前兩岸三地出版品，其中包括梁兆康、鍾佩瓊任教時手寫編製的教材講義、與家人親友間的書信，以及梁兆康的碩士論文等手稿。期間雖歷經從香港到台灣定居，幾經搬遷，但珍藏圖書文獻與手稿仍完善保存。

國家圖書館今天與梁庚堯完成簽署「圖書文獻與手稿捐贈國家圖書館意向書」，曾淑賢表示，具歷史價值的文獻常因時間而流失，透過愛書人將藏書贈與國圖，讓這些藏書與手稿得到良善保存，持續發揮學術研究效益，成就文化資產永久典藏與流傳的目標。（編輯：張雅淨）1110113