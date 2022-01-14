郝明義臉書自曝離婚 感謝妻子為生命帶來美好

（中央社台北14日電）資深出版人、前國策顧問郝明義，13日深夜在臉書自曝離婚訊息，表示去年9月妻子突然提出離婚要求，他雖極力挽回，幾個月下來終於「接受一切事情的發生都自有因緣」，協議離婚並「感謝她給我生命帶來美好的一切」。

郝明義在臉書寫道，當年兩人在網上相遇、相戀而結婚，自己也曾經陪伴她走過一回生死關頭，即使兩人在生活、工作、興趣領域有極大差異，他倒一直覺得彼此可以互補，也是一種「天作之合」。

郝明義說，自妻子提出離婚要求，他「在驚訝中強自鎮定，努力了解原因」，但妻子表示之所以「維持了這麼多年婚姻，是因為都是她在忍讓，加上為了照顧孩子的顧慮。而現在孩子已經成年，她不想再忍讓，要過自己新的生活」。

郝明義寫道，「接下來的幾個月我雖然也一再努力，但是到去年12月下旬，我確定了要相信『隨順無常』，接受一切事情的發生都自有因緣」。

郝明義表示，「感謝她和我生育一個那麼好的孩子，也為照顧孩子付出了那麼多心力，彼此有過美好的時間，但是既然時空因緣轉變，她對人生有不同的新規劃，那就尊重她的選擇。」

郝明義說，兩人去戶政事務所辦手續等待的過程中，平靜愉快地聊天，等辦好手續，各自換了新的單身身分證後，還一起去找餐廳吃飯，只是時間太晚沒吃成。約了週末另吃了台菜，看了一場電影。

郝明義在文末寫道：「我看她自在地開始新的人生感到安心。新年我也收拾自己，努力開始新生活。再次感謝她給我生命帶來美好的一切。」1110114