行政院文化獎公布 王清霜、李敏勇、呂紹嘉獲獎

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文化部18日公布第41屆行政院文化獎得主名單，工藝大師王清霜致力漆藝創作及教育推廣，無論是從事產品生產或工藝創作，堪稱技藝精湛，獲獎實至名歸。（圖片取自國家文化資產網）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月18日

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）文化部今天公布第41屆行政院文化獎得主名單，由王清霜、李敏勇及呂紹嘉獲得殊榮。文化部長李永得致電向3名受獎人道賀，並表示他們對台灣藝文推廣貢獻良多，獲獎實至名歸。

文化部發布新聞稿表示，行政院文化獎為台灣官方主辦等級最高的國家文化獎項，表揚傑出藝文人士的成就。

文化部表示，3名受獎人王清霜、李敏勇與呂紹嘉分別在工藝、文學與音樂領域，都有輝煌成就；此外，更主動向國際推廣台灣藝術文化，使世人認識台灣文化之美，促進了藝文人才交流。

工藝大師王清霜致力漆藝創作及教育推廣，他以繁複的高蒔繪技法著稱，也是台灣最早到日本接受完整漆工藝教養及訓練的工藝家，無論是從事產品生產或工藝創作，堪稱技藝精湛。

王清霜也是2010年獲文化部認定首名重要傳統工藝「漆工藝」保存者，也就是人間國寶，2016年獲頒授二等景星勳章。

李敏勇跨足小說、散文、評論與翻譯，具有強烈社會情懷，也參與公共事務實踐，獲評為台灣戰後世代構築「文學山脈」的重要人物。1991年李敏勇號召1947年出生的藝文界、學界、政治及社運界等同齡人士組成「四七社」，投入籌備台北市二二八紀念館，行動背後充滿人文理想，是台灣最活躍的文化型社會運動者之一。

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呂紹嘉是台灣在國際樂壇上聲譽最高的指揮家之一，1994年曾獲邀代打指揮慕尼黑愛樂管弦樂團，一夕成名。2010年返台擔任國家交響樂團音樂總監10年，帶領樂團到東京、巴黎、米蘭、柏林、上海等城市巡演。2021至2022年樂季起，被授予國家交響樂團榮譽指揮頭銜。

呂紹嘉曾獲義大利佩卓地國際管弦樂團指揮大賽、荷蘭孔德拉辛國際指揮大賽等首獎，2004年獲頒象徵德國萊茵蘭－普法爾茨邦文化最高榮譽的彼得．科內利烏斯（Peter Cornelius）獎章，成績斐然。（編輯：張芷瑄）1110118

第41屆行政院文化獎得主李敏勇跨足小說、散文、評論與翻譯，具有強烈社會情懷，也參與公共事務實踐，獲評為台灣戰後世代構築「文學山脈」的重要人物。（李敏勇提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月18日