「秘密耳語2」出版 原稿展同步登場

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由漫畫家王登鈺及「煙囪精靈」團隊創作的漫畫「秘密耳語」，近日出版第2集，漫畫原稿展在台北Mangasick同步登場。中央社記者王寶兒攝 111年1月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）漫畫家、動畫導演王登鈺及「煙囪精靈」團隊創作的漫畫「秘密耳語」，近日出版第2集，漫畫原稿展同步登場，其中有幅展出畫作，曾受日本藝術家奈良美智特別於推特轉發分享。

王登鈺向中央社記者表示，透過漫畫第1集，可知機器人小男孩「秘密」所身處的世界，擁有許多怪獸，而「秘密」一方面要以小學生的模樣度過校園生活，一方面又要身兼保家衛國的重任，「第2集則會更深入談到『秘密』的成長歷程。」

「秘密耳語」故事起源自王登鈺於2003年發想的短篇小說，至今已延伸出漫畫、桌遊，曾以動畫短片「金魚」獲得金馬獎最佳動畫短片的王登鈺，未來還將把「秘密耳語」延伸為動畫作品。「秘密耳語」原稿展中，也首度播出片段動畫畫面。

值得一提的是，漫畫「秘密耳語1」中有一幕畫面是描繪「秘密」所處的城市，構圖向已故畫家郭雪湖的「南街殷賑」致敬，可見高掛「怪獸藥材本舖」、「怪物堂」等招牌的熱鬧大街，這幅畫面也曾被奈良美智於推特轉發分享。

這幅畫面在漫畫原稿展中，透過數位微噴複製畫放大，畫面細節更為清晰，如人來人往的大街，有人踩著腳踏車奔走送貨，有父母抱著孩子前行。

除複製畫外，展出原稿則包含曾於漫畫中出現的怪獸圖稿，這些怪獸模樣、設定都藏有王登鈺及「煙囪精靈」團隊的幽默巧思，如原稿展中可見有種怪獸叫「怨恨蘿莉獸」，原本是喜愛動漫、蒐集蘿莉公仔的人，但因收到帶有塑料劇毒的公仔，才因緣際會成為怪獸。

「秘密耳語」原稿展於Mangasick，展出至24日。（編輯：張芷瑄）1110119