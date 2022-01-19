台灣第39個漢學資源中心 落腳捷克布爾諾

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）台灣第39個漢學資源中心確定落腳捷克度假勝地布爾諾，國家圖書館於3日正式與捷克馬薩里克大學簽署合作協議書，通過「台灣漢學資源中心」計畫案，增添第39個全球夥伴。

根據國家圖書館18日發布新聞稿，本次合作案歷經台、捷雙邊協商，透過外交部駐捷克代表處代表柯良叡、科技組組長顏宏偉主持雙邊視訊會議、溝通協調，歷經半年多時間，終於達成這次合作計畫，並於3日由國家圖書館館長曾淑賢與馬薩里克大學校長Martin Bares成功完成合作協議簽署。

曾淑賢表示，國圖自2012年起於海外設立「台灣漢學資源中心」，不僅是與全球各大學合作分享漢學資源，更進一步將漢學推廣到全世界，讓台灣學術研究的成果有效傳播，嘉惠全球學界。

本次合作的馬薩里克大學，是以捷克前身的捷克斯洛伐克建國後首位總統Tomas Masaryk姓氏命名，於1919年設立，為捷克歷史第2悠久的大學，位於第2大城市布爾諾（Brno），布爾諾曾被英國Time Out雜誌評選為2022年歐洲第2名度假勝地城市。

配合漢學研究系所教學與研究，馬薩里克大學圖書館逐年建立館藏發展特色，包括中國文學、中國馬克思主義、語言教學、政治思想、多元文化、宗教、中醫、中國功夫、電影及台灣學等領域。

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曾淑賢表示，國圖的海外「台灣漢學資源中心」，是配合政府向世界推廣「具有台灣特色的中華文化」施政方向，推展台灣漢學學術出版品，並強化台灣漢學研究在世界的能見度與影響力。

曾淑賢指出，此次漢學資源中心的設立，將使該大學研究人員及鄰近地區師生更加容易取得中文書刊研究資源，進而擴展當地漢學、台灣學相關主題的跨文化研究與教學。（編輯：張雅淨）1110119