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零極限夏威夷身心靈療法推廣者修藍辭世 享壽82歲

2022/1/20 20:19（1/20 20:31 更新）
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美國心理學者伊賀列阿卡拉‧修‧藍15日逝世，享壽82歲。（by Chiho Ushio，方智出版社提供）
美國心理學者伊賀列阿卡拉‧修‧藍15日逝世，享壽82歲。（by Chiho Ushio，方智出版社提供）
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（中央社網站20日電）推廣夏威夷身心靈療法、帶動「零極限」風潮的美國心理學者伊賀列阿卡拉‧修‧藍（Ihaleakala Hew Len）15日逝世，享壽82歲。他曾多次來台分享、推廣他的理念，相關著作在台灣頗受歡迎，銷售約50萬本。

伊賀列阿卡拉‧修‧藍1939年4月生於夏威夷，取得科羅拉多大學心理學學位、猶他大學特殊教育碩士、愛荷華大學博士，畢生致力推廣夏威夷「荷歐波諾波諾療法（ho'oponopono）」。荷歐波諾波諾亞洲辦事處官方網站公告他已於15日辭世。

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引進修藍作品的圓神出版社表示，荷歐波諾波諾是來自夏威夷、流傳數百年的傳統療法，鼓勵人們以4句話「我愛你」「對不起」「請原諒我」「謝謝你」清理內心雜訊。修藍把4句話療法發揚光大，所撰寫的《零極限》一書在全球暢銷，系列書籍在台灣累計銷售約50萬冊。

修藍多次訪台，《零極限》2011年曾入選台中市「一城一書」，藝文界名人包括吳念真、曾寶儀、蔡依林、林依晨、袁瓊瓊、施寄青等人都曾公開表示深受此書影響。圓神旗下的方智出版社2月將按原定計畫出版修藍另一本著作《四句話變幸福！實現奇蹟人生的荷歐波諾波諾》。（編輯：黃淑芳）1110120

2011年修藍（右3）來台舉行簽書會，與讀者見面。（方智出版社提供）
2011年修藍（右3）來台舉行簽書會，與讀者見面。（方智出版社提供）
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