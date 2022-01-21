找我劇埸改編「展覽會之畫」 學習說再見

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找我劇場與插畫家鄭秋麗合作，將俄國作曲家穆索斯基經典作品「展覽會之畫」繪成插畫，讓音樂增添視覺想像。（找我劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）找我劇場藝術總監張育嘉結合插畫家鄭秋麗合作，挑戰改編19世紀俄國作曲家穆索斯基經典作品「展覽會之畫」，透過插畫、音樂與劇場聯手，學習面對死亡，說再見。

張育嘉接受中央社專訪表示，這是一個學習說再見的故事，「穆索斯基思念已故畫家好友哈克曼，他從哈克曼的作品裡再延伸創作成音樂，是把對他的思念藉由音樂表達出來。」

「展覽會之畫」是19世紀俄國作曲家穆索斯基創作的鋼琴組曲，樂曲本身就有強烈的視覺感，多年來都有不同版本的改編。

張育嘉認為，畫作和畫作之間並沒有關聯，曲子和曲子之間也沒有關聯，但是穆索斯基藉著自身在展場裡的「漫步」，串起了這些原先沒有關聯的畫作，也透過音樂好好地對友人說了再見。

張育嘉說，「死亡」一直是台灣教育裡沒有好好教的議題，人生中有很多「死亡」的機會，面對「死亡」，面對一段關係結束、親友過世、揮別過去的自己等都是，「我們需要好好療癒，給自己時間去道別、去療傷。」

張育嘉說，如果急著否定這些傷痕，帶著創傷與人互動，就會讓更多人受傷，「允許自己療癒很重要，要擁抱受傷的自己，溫柔陪伴，我認為藝術是很好的療癒方式。」

張育嘉表示，聽覺需要時間堆砌，音樂代表的是時間的藝術；繪畫是內在個人經驗與藝術的撞擊，劇場是眾人共享的當下體驗，「在劇場、音樂與繪畫三者交會後，如何產生新的感官體驗，又不能喧賓奪主或各唱各的調，是這個演出最好玩的地方。」

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新版「展覽會之畫」先由薩克幫藝術總監顧鈞豪邀請鄭秋麗畫插畫，張育嘉看完畫作之後，重新聆聽「展覽會之畫」，結合聽覺與視覺體驗，寫下療癒內在小孩的故事架構。香港作曲家許德彰看完腳本後，編寫了全新版本三重奏。由顧鈞豪加上大提琴家呂超倫與鋼琴家鄭仁萱演奏、金鐘演員廖怡裬演出。

「展覽會之畫」音樂繪畫劇場演出將於28日到30日舉行，地點在華山文創產業園區烏梅劇院。（編輯：張芷瑄）1110121