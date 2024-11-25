蕭邦大賽銀獎得主反田恭平 開發音樂會推薦程式

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）波蘭蕭邦鋼琴大賽銀獎得主反田恭平年底將來台舉行獨奏會，他希望打破堂奧迷思推廣古典樂，不但計劃開發一款針對古典音樂的AI智能手機應用程式，也希望樂迷進音樂廳自在穿著，放鬆欣賞音樂。

反田恭平（Kyohei Sorita）表示，在現在這個世代，分享音樂與鍛鍊鋼琴技藝同樣重要，他正在計畫開發一款針對古典音樂的智能手機應用程式，「不但會告知使用者各日本城市的音樂會速報，也將運用AI演算依據使用者偏好推薦合適的演出。」

從2018年至今，反田恭平成立NEXUS公司，創立日本國家交響樂團（JNO），推出音樂沙龍（Solistiade），希望聯繫認同他音樂理念的音樂家，共同推動古典樂。反田恭平也特別希望來參加音樂會的聽眾輕鬆便裝入場，「不需著全套禮服，音樂廳不該被視作是高門檻的場域。」

根據鵬博藝術發布的新聞資料，早在贏得蕭邦大賽之前，反田恭平在日本已經是家喻戶曉的鋼琴家，他首次讓日本人所熟知，就是擔任日本電視動畫「琴之森」其中「阿字野壯介」一角的鋼琴演奏；今年反田恭平也受邀擔任日本大河劇「致光之君」片頭主題音樂的演奏。

反田恭平表示，古典音樂的未來是靠自己爭取的，「我父親反對我念音樂，父親後來說如果我可以在比賽拿第一名，他就讓我念。」反田恭平說他在幾個月內參加了3個比賽，每次都是第一，「如果當時沒有努力，我今天不知道會身在哪裡。」

反田恭平表示，現在的他希望利用蕭邦國際鋼琴大賽得獎之後獲得的資源，為音樂家和樂迷創造更多與音樂相處的機會，也希望能讓古典音樂變得更加普及。

反田恭平鋼琴獨奏會將於12月5日在台北國家音樂廳舉行，這次將帶來拉威爾的「夜之加斯巴」及穆索斯基的「展覽會之畫」，展現他獨特的技巧和音樂張力。（編輯：李亨山）1131125